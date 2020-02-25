"Мої думки тихі": лучшие саундтреки нашумевшего украинского фильма

Песня Spice Girls Viva Forever составила наибольшую статью расходов по фильму

Украинская комедия "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича стала настоящим прорывом в украинском кино. Кинокритики высоко оценили юмор фильма, который удачно объединил комичность и трагизм. Картина получила специальную премию жюри секции "На Восток от Запада" на Международном кинофестивале в Карловых Варах (2019), а также собрала три награды 10-го ОМКФ. Кроме того, фильм отмечен Национальной премией кинокритиков "Кіноколо", как "Открытие года" (2019).

"Мої думки тихі": сюжет

Молодой звукорежиссер-фрилансер Вадим получает заказ от иностранной компании. Суть проста – записать голоса закарпатских животных для новой видеоигры "Ноев ковчег". Одно из условий – запись пение редкой птицы Раховского крыжня, который обитает на озере, граничащем с Румынией. Это может стать его шансом навсегда покинуть Украину и отправиться в Канаду. Однако, главным спутником в этом путешествии оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Кадр из фильма "Мої думки тихі" Фото: пресс-служба

Для главного героя – музыка имеет большое значение, как и для самого режиссера. Предлагаем узнать, какие саундтреки можно услышать в картине "Мої думки тихі".

"Мої думки тихі": саундтрек

Dylan Ross – Galeforce Beach

С этого трека все и началось. Режиссер сразу понял, что это ноты "Раховского крыжня". Затем художница перенесла эту мелодию на музейную дощечку с названием "Нотная запись песни раховского крыжня". Автор трека Дилан Росс согласился продать трек за символические деньги.

Dylan Ross – Latitudes

Это также трек Дилана Росса. Режиссер картины Антонио Лукич искал что-то такое, чтобы было в настроении героя. Музыка неплохо ложилась на эпизод в Косино (Закарпатье), добавляла лирики.

M.O.O.N – Dust

Это уже мелодия горе-игры, ради которой Вадим отправился записывать звуки животных. Это классический ретровейв композитора из Нью-Йорка. Его музыка успешно используется в культовой игре Hotline Miami.

Volt Age – Volt's Theme

Трек немецкого исполнителя стал своеобразным мостиком, чтобы связать главного героя с библейским из игры "Неоновый Ной".

Sun

Трек Ю-Уцу. Это одна из самых проницательных музыкальных композиций, которая связывает историю героя с его мамой.

Дима Кравченко – "Мелодия будильника"

Эту композицию написал друг режиссера – звукорежиссер и композитор Дима Кравченко. Для фильма он создал "Мелодию будильника", под которую просыпается герой в одной из сцен дома у мамы.

Voyager Orion – Arm

История появления этого саундтрека в фильме интересна. Автор проживал в Венесуэле. И в самый разгар революции в стране с ним пропала связь, а все сроки на подписание необходимых документов поджимали. Однако все закончилось хорошо и трек прозвучал в фильме.

Сестричка Віка – "То моє море"

Помните сцену, когда Вадим едет в фургоне с сомнительными пассажирами? На фоне играет именно этот трек. Песня звучит очень современно и по-западному, хотя написана в Украине в начале 90-х.

Sam Kuzel – William Alone

Композиция Сэма Кужеля очень гармонично звучит в фильме. Интересно, что сам Сэм Кужель – преподаватель виолончели из Хьюстона.

Spice Girls – Viva Forever

Эта знаменитая песня популярной в 90-х британской женской группы Spice Girls составила наибольшую статью расходов по фильму. Переговоры велись практически год, чтобы получить права. И все же она прозвучала!

Напомним, что фильм "Мої думки тихі" вышел в повторный украинский прокат по просьбе зрителей, а в марте планируется еще один дополнительный поках – отличная возможность сводить маму в кино на 8 Марта. Кроме того, скоро "Мої думки тихі" можно будет посмотреть эксклюзивно на oll.tv.

Ранее мы рассказывали, почему стоит посмотреть фильм "Мои мысли тихие".

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