"Мои мысли тихие": в Киеве состоялась премьера украинского фильма

Фильм выходит в прокат с 16 января

"Мои мысли тихие" Фото: YouTube

В Киеве состоялась премьера фильма "Мои мысли тихие" ("Мої думки тихі"). Фильм стал полнометражным дебютом молодого режиссера Антонио Лукича. Отметим, что премьера комедии должна была состояться в кинотеатре "Cinema City" в Ocean Plaza, однако из-за прорыва трубы возле торгового центра – ее перенесли в кинотеатр "Киевская Русь".

Ирма Витовская рассказала о двух новых фильмах, смотрите подробности в видео:

На презентации картины собралось много зрителей, среди которых телеведущие, актеры, режиссеры, политики, активисты, журналисты. Кто-то уже успел посмотреть фильм на фестивале или предпоказе, кто-то – впервые смотрел картину. Но все обсуждали киноработу Лукича, искали смыслы. Немного о фильме узнали у режиссера Антонио Лукича и мы.

"Мои мысли тихие" Фото: пресс-служба

"Сценарий фильма мы писали фактически два года. За это время было много правок и изменений. Например, главный герой дедушка поменялся на маму. А в основу сценария как раз легла реальная история о том, как молодой человек со своим родителем занимается совершенно абсурдным действием. Казалось бы, как такое возможно? Но жизнь часто подкидывает нам такие истории, которые самому сложно придумать. На стыке этих двух фактур у меня и родилась интонация этого фильма", – рассказал Сегодня.Lifestyle Антонио Лукич.

Режиссер также отметил, что поменялось и название картины. "Изначально фильм назывался "Хлопок одной ладони". Но я столкнулся с проблемой непереводимости фразы на украинский язык. Поэтому пришлось искать альтернативное название".

Постер фильма "Мои Мысли тихие" Фото: пресс-служба

Фильм Антонио Лукича заслуживает внимание. О чем фильм "Мои мысли тихие" – читайте далее в материале.

"Мои мысли тихие": сюжет и актерский состав

По сюжету, молодой звукорежиссер-фрилансер Вадим получает заказ от иностранной компании. суть проста – записать голоса закарпатских животных для новой видеоигры "Ноев ковчег". Одно из условий – запись пения редкой птицы Рахивского крижня, который обитает на озере, граничащем с Румынией. Это может стать его шансом навсегда покинуть Украину и отправиться в Канаду. Однако, главным спутником в этом путешествии оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Маму сыграла актриса Ирма Витовская, а Вадима – Андрей Лидаговский. Это прекрасный актерский дуэт на экране выглядел гармонично. Они дополняли друг друга, играли на контрасте. Стоит отметить, что для Андрея – это первый полнометражный дебют.

"Мои мысли тихие": драматургия и впечатления от фильма

Картину можно отнесли сразу к нескольким жанрам: роуд-муви, драма, лирическая комедия. Рассказывая простую историю, картина тем самым поднимает несколько проблем. Здесь затронуты темы отношений матерей и детей, самореализации и поиска себя, противостояния поколений, а также проблема миграции в Украине. Все это не "грузит голову", а на фоне электронной музыки, уместных шуток, и красивого пейзажа закарпатской природы, заставляет посмотреть на себя со стороны. Ведь у каждого бывали в жизни случаи, которые нарочно не придумаешь, были проблемы с родителями, была цель, которая, казалось, изменит всю жизнь.

Рахивский крижень, за которым так охотится Вадим, выступает метафорой, своеобразной "синей птицей". Это цель парня, к которой он так стремится и которая является всего лишь фантомом. Персонаж Ирмы Витовской – глубокий и разносторонний. Хоть ее ситуация сложная – в ней уже не нуждается семья, с личной жизнью особо не складывается, сын не стремится ее понять и помочь, она остается его движущей силой, рукой, которая в сложных ситуациях поддерживает.

Также в картине показана и проблема эмиграции. Молодежь находит "новую мечту" и стремится покинуть страну, а зрелое поколение иногда просто вынуждено выезжать из страны.

Картина посвящена всем мамам. Она без дешевого юмора и пошлостей. Все просто о сложном, абсурдно о простом и смешно о настоящем. Фильм о словах, которые мы не всегда можем сказать своим близким, но они звучат в голове, как молитва. Стоит посмотреть с мамами.

Напомним, фильм "Мои мысли тихие" получил награду на ОМКФ 2019 в категории "Лучший полнометражный фильм по версии FIPRESCI".

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