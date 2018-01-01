"Молодость-2018": какие украинские фильмы покажут на кинофестивале в Киеве

На международном кинофестивале, который пройдет в Киеве, покажут сильные украинские киноленты

"Лысая гора". Кадр из трейлера

Не прошло и месяца после церемонии вручения наград второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа", а в Киеве с 27 мая по 3 июня уже пройдет международный кинофестиваль "Молодость". Среди фильмов, которые будут представлены на фестивале есть и украинские премьеры — лента в 360-градусной виртуальной реальности, хоррор о Лысой горе и рассказ о жизни известного диссидента.

"Пастухи" Игоря Стрембицкого

Игорь Стрембицкий — обладатель "Золотой пальмовой ветви" в Каннах за лучший короткометражный фильм. Фильм "Пастухи" снят в 360-градусной виртуальной реальности. VR-показ пройдет в кинотеатре "Киев".

Зрителям покажут 4 короткометражных фильма, в которых режиссер объединил вечные объятия украинской природы и жизнь вне времени. В таких необычных реалиях существуют современные карпатские пастухи. В ленте раскрыты портреты мужчин, которые олицетворяют пример древнего сочетания человеческой души с миром. Также в фильме показана работа пастухов и их повседневные заботы.

"Господин Никто" Александра Фразе-Фразенка

Это работа от участника предыдущих лет фестиваля "Молодость" — режиссера Александра Фразе-Фразенка. Картина рассказывает об украинском поэте-модернисте, политзаключенном и общественном деятеле Игоре Калинце, которому сейчас 78 лет. Он был осужден в 1972 году за участие в диссидентском движении. Калинцу дали 6 лет заключения строго режима и 3 года ссылки. Писатель отбывал наказание в Пермских концлагерях вместе с Иваном Светличным, Василием Стусом и Николаем Горбалем.

Фильм презентуют в рамках "Молодости", а также "Книжного Арсенала". В ленте показан день Игоря Калинца от момента пробуждения до ночного времени.

"Лысая Гора" Романа Перфильева

Зрители смогут увидеть довольно редкий кинематографический продукт — украинский хоррор.

По сюжету фильма, главная героиня Майя не может пережить мистическое исчезновение своей матери на Лысой Горе. Случайное знакомство с парнем побуждает девушку пойти посетить это зловещее место, где ей придется противостоять потусторонним силам. Режиссером ленты выступил Роман Перфильев, для которого "Лысая Гора" стала первой полнометражной работой.

Напомним,