Молодой старик, печальная любовь и магнат: ТОП-3 экранизации Фрээнсиса Скотта Фицджеральда

Предлагаем самые яркие экранизации романов писателя

Кадр из фильма "Великий Гэтсби"

24 сентября – день, когда родился великий американский писатель Фрээнсис Скотт Фицджеральд. Его романы "Великий Гэтсби", "Последний магнат" и другие читают миллионы, строчки перевоплотились в живые диалоги в кинокартинах. Предлагаем самые яркие экранизации романов Фицджеральда.

"Загадочная история Бенджамина Баттона" 2008

Рассказ и фильм о мужчине, который родился в возрасте 80-ти лет младенцем, а затем начал молодеть. Его путь в ХХI век, берущий свое начало в Новом Орлеане в 1918-м году в самом конце Первой Мировой войны, будет столь необычен, что вряд ли мог иметь место в жизни кого-либо другого. Фильм повествует о судьбе уникального человека, о людях и событиях, что ждут его впереди, о любви, которую он обретет и потеряет. Главные роли в картине исполнили Брэд Питт и Кейт Бланшетт. Фильм получил три "Оскара".

"Великий Гэтсби" 2013

Рассказ от лица как бы Фицджеральда, вероятного писателя Ника Каррауэйя (Тоби Магуайр), который весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, джаза и "королей контрабандного алкоголя", приезжает со Среднего Запада в Нью-Йорк. Там он познакомился с мистером Джеем Гэтсби, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Он узнает печальную историю любви Джея и Дейзи... Кстати, фильм получил две статуэтки "Оскар" – за лучшие декорации и за лучшие костюмы.

"Последний магнат" 2017

Это телесериал, сюжет которого основан на последней книге Фицджеральда, опубликованной уже посмертно. Действие происходит в 1936 году, когда нацистское правительство Адольфа Гитлера пыталось контролировать главные тенденции голливудского кинобизнеса. Монро Стар, чей персонаж основан на личности Ирвинга Тальберга, противостоит своему боссу Пэту Брэйди, чтобы остановить контроль Третьего Рейха.

Напомним, "король ужасов" Стивен Кинг 21 сентября отметил свой 71-й День рождения. Мы вспомнили самые яркие, жуткие и глубокие экранизации его романов.