MONATIK презентовал самый масштабный клип в своей карьере на данный момент

Артист также рассказал о главной идее новой видеоработы

MONATIK Фото: пресс-служба

Мультиартист и саунд-продюсер MONATIK презентовал невероятно масштабный клип, а также представил заглавный сингл третьего сольного альбома – "LOVE IT ритм".



Помимо настоящего эстетического удовольствия и масштаба, от которого на протяжении 5 минут захватывает дух, можно проследить секретный код от команды артиста. Важной целью было создать очень запоминающийся стиль, такое нужное настроение, добавить легкости в ежедневность и ощущение праздника, но при этом удержать связь с мощным посылом трека и очень тонко, символично продемонстрировать жизненный путь одного человека. Для этого режиссер и вся команда вдохновились рядом голливудских экранизаций 50-х годов: "Поющие под дождем", "Забавная мордашка" и многие другие.





Артист рассказал о скрытом смысле видеоработы: "Видеоработа "LOVE IT ритм" – это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня. Я, порой, себя действительно чувствовал, как инопланетянин (герой на первых секундах клипа), который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моей привычной жизни. И на этом пути, чего только не видал, что только не встречалось. И розовая мечта, муза, которая ведет и мотивирует петь, и лентяй, которого необходимо было победить в себе. Слишком яркие неординарные личности, которые восхищали, удивляли, разочаровывали и мотивировали.

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