MONATIK, Санина, Дантес и TAYANNA озвучили персонажей анимационного фильма "Тролли 2: Мировое турне"

Украинская премьера картины состоится 19 марта

Яркий анимационный фильм "Тролли 2: Мировое турне" от студии DreamWorks Animation для украинских зрителей зазвучит по-особенному. А все потому, что в команде дубляжа – Дима Монатик, Юлия Санина, Владимир Дантес и Таянна! У каждого из персонажей свой характер и свой собственный музыкальный стиль.

Юлия Санина стала голосом Королевы Барб Фото: пресс-служба

Новое невероятное приключение ожидает ярких троллей, которые окажутся далеко за пределами своего королевства и своей привычной жизни. Главные герои мультфильма узнают, что кроме них существует огромное количество других племен, и у каждого из них есть свой собственный музыкальный стиль: фанк, кантри, техно, классика, поп и рок.

MONATIK (Принц Ди) зажег в ритме фанка! Артист с восторгом поделился впечатлениями от проделанной работы в студии: "Герой запал мне в душу еще во время кастинга. Во-первых, Музыка! Я обожаю музыку в стиле фанк и часто вдохновляюсь ею во время работы над собственным репертуаром. Во-вторых, я очень люблю Андерсона Пака, который озвучил Принца Ди в оригинальной версии анимации".

По мнению MONATIK, дубляж – процесс непростой. Но несмотря на трудности, артист справился с поставленной задачей.

MONATIK Фото: пресс-служба

"Тебе нужно полностью перевоплотиться в своего персонажа, даже двигаться так, как это делает он. Но одновременно это и крутой челлендж! В течение всего рабочего процесса мне невероятно импонировало настроение, музыка и песни героя, а ещё – Принц Ди дарит витамин D. Для нашей семьи анимация "Тролли" – одна из самых любимых историй. Мы с сыновьями знаем наизусть, наверное, каждую песню, которая звучит там. Надеюсь, дети удивятся, когда услышат мой голос в новой части", – рассказал певец.

Харизматичная фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина подарила свой голос безудержной королеве хард-рока Барб. Певица была в восторге от своей героини: "Какая же она крутая! Барб – частично мое альтер-эго, она искренне верит, что рок спасет мир и ее цель – доказать это всем вокруг. Правда, методы она выбирает несколько брутальные, но в скором времени понимаешь, что на самом деле Барб – хорошая девочка, которая просто немного запуталась".

Юлия Санина Фото: пресс-служба

Певица также считает, что они с Барб очень похожи. "Внешне моя героиня даже чем-то похожа на меня: яркая, дерзкая, она любит экспериментировать и примерять новые образы. Приключение "Тролли 2: Мировое турне" – это визуально и технически совершенный продукт, а еще они впервые в истории анимации затронули очень интересную музыкальную тему. Эта борьба стилей, дружеские шутки между музыкантами разных направлений и много разной музыки. Каждый выберет для себя любимого тролля – и взрослые, и дети. А я свой выбор уже сделала!", – прокомментировала Санина.

А вот TAYANNA перевоплотилась в кантри-звезду Дикую Дикси, которая также очень понравилась артистке: "Дикой Дикси у нас много общего: она волевая, талантливая и стремительная смелая девушка, которая вас точно удивит. А еще Дикси – стильная красавица и очень одаренная исполнительница кантри. Признаюсь честно, во время работы немного нервничала, ведь не знала, удастся настроить тембр голоса на нужную тональность, так как кантри – непростой музыкальный стиль. Искренне надеюсь, что мне это удалось. Поэтому обязательно идите в кино, чтобы насладиться ярким приключением, услышать нас с Дикси и зарядиться новыми суперхитами".

TAYANNA Фото: пресс-служба

Король Троллекс – дебют в дубляже для певца и телеведущего Владимира Дантеса. Похоже, что новый опыт подарил ему множество ярких впечатлений.

Владимир Дантес Фото: пресс-служба

"Я давно хотел испытать силы в дубляже анимации, ведь сам обожаю, мультики и смотрю все новые релизы. И тут такая возможность! Скажите, что может быть круче короля техно?! Троллекс драйвовый, стильный, яркий, и, что самое важное, он всегда на позитиве. Троллекс заботится о своих подданных и всегда излучает добро. Девиз моего персонажа мне нравится – семья, любовь и музыка. Работа в проекте была настоящим вызовом, особенно необычным для меня был вокал. Я выкладывался на все 100%. Всех приглашаю в кино, пусть ритм зажигает вас!"

Смотрите яркое анимационное приключение "Тролли 2: Мировое турне" в кино с 19 марта!

Смотрите украинский трейлер фильма "Тролли 2: Мировое турне":

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