Монике Беллуччи – 55! Лучшие роли итальянской актрисы
Актриса сыграла множество достойных ролей
30 сентября свой день рождения празднует секс-символ итальянского кинематографа – Моника Беллуччи. Звезде исполнилось 55 лет!
Узнайте, что изменилось в жизни Моники Беллуччи:
Мы предлагаем подборку лучших фильмов с несравненной актрисой, которая блестяще исполнила свои роли.
Вторая мировая война. Ренато влюблен в прекрасную вдову Малену. На его глазах разворачивается жизнь вечно гонимой за красотой женщины и внутренняя политическая драма его профашистской Италии.
Роль Моники Беллуччи: Малена — эффектная женщина, которой в годы Второй мировой войны после известия о смерти мужа приходится самостоятельно искать средства к существованию.
Нео, Тринити и Морфеус продолжают руководить восстанием людей против Армии Машин. Для уничтожения системы репрессий и эксплуатации они вынуждены прибегнуть не только к арсеналу превосходного оружия.
Роль Моники Беллуччи: Персефона - жена Меровингена, разочаровавшаяся в муже и помогающая Нео в его нелегком труде всего лишь за один страстный поцелуй.
Уилл и Джейк Гримм – жулики, которые обманывают людей, выдавая себя за экзорцистов. Но однажды они сталкиваются с подлинным сказочным проклятием, которое требует от них проявления истинного мужества.
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Роль Моники Беллуччи: Зеркальная королева из заколдованного леса.
Отметим, несмотря на возраст, итальянская актриса и модель Моника Беллуччи не устает радовать мир своими потрясающими образами.
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