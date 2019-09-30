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Монике Беллуччи – 55! Лучшие роли итальянской актрисы

Актриса сыграла множество достойных ролей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:56
Моника Белуччи
Моника Белуччи
Фото: Getty Images

30 сентября свой день рождения празднует секс-символ итальянского кинематографа – Моника Беллуччи. Звезде исполнилось 55 лет!

Узнайте, что изменилось в жизни Моники Беллуччи:

Мы предлагаем подборку лучших фильмов с несравненной актрисой, которая блестяще исполнила свои роли.

"Малена", 2000

Вторая мировая война. Ренато влюблен в прекрасную вдову Малену. На его глазах разворачивается жизнь вечно гонимой за красотой женщины и внутренняя политическая драма его профашистской Италии.

Роль Моники Беллуччи: Малена — эффектная женщина, которой в годы Второй мировой войны после известия о смерти мужа приходится самостоятельно искать средства к существованию.

"Матрица. Перезагрузка", 2003

Нео, Тринити и Морфеус продолжают руководить восстанием людей против Армии Машин. Для уничтожения системы репрессий и эксплуатации они вынуждены прибегнуть не только к арсеналу превосходного оружия.

Роль Моники Беллуччи: Персефона - жена Меровингена, разочаровавшаяся в муже и помогающая Нео в его нелегком труде всего лишь за один страстный поцелуй.

"Братья Гримм", 2005

Уилл и Джейк Гримм – жулики, которые обманывают людей, выдавая себя за экзорцистов. Но однажды они сталкиваются с подлинным сказочным проклятием, которое требует от них проявления истинного мужества.

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Роль Моники Беллуччи: Зеркальная королева из заколдованного леса.

Отметим, несмотря на возраст, итальянская актриса и модель Моника Беллуччи не устает радовать мир своими потрясающими образами.

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