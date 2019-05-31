Монстры и домашние любимцы: что посмотреть в кино на этой неделе

Что посмотреть в кино – список фильмов для настоящих киноманов

"Годзилла 2: Король монстров" Фото: YouTube

В Украине с 30 мая 2019 года в кинотеатрах выходят три новых фильма: фантастический экшн, фильм ужасов и детский анимационный фильм. Предлагаем перечень фильмов, которые выйдут на этой неделе 27-31 мая.

Какие фильмы смотрят украинцы:

"Годзилла 2: Король монстров"

Действие ленты происходит через пять лет после событий первой "Годзиллы" 2014 года Гарета Эдвардса. В центре истории - организация "Монарх", созданная из опасений, что вслед за Годзиллой на Землю могут нагрянуть другие разрушительные гиганты. Так и произошло – на Землю обрушились мотылек Мотра, Родан и трехголовый Кинг Гидора. В ролях: Вера Фармига, Милли Бобби Браун ("Очень странные дела"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Чжан Цзыи ("Мемуары гейши"), Кэн Ватанабэ ("Трансформеры: Последний рыцарь"). Режиссер и соавтор сценария – Майкл Догерти (серия "Люди Икс", "Крампус").

В центре картины – детектив Эммануэль Риттер. Он расследует серию преступлений, связанных с убийством детей. Это дело для него во многом личное, ведь детектив сам потерял сына при аналогичных обстоятельствах. Следствие выводит Риттера на священника, которого лишили сана из-за занятий оккультизмом. Вскоре детектив понимает, что имеет дело со сверхъестественными силами. Фильм мексиканского режиссера Эмилио Портеса, снятый в 2017 году, но в украинский прокат выходит только сейчас.

"Тайная жизнь домашних животных 2"

В сиквеле мультфильма "Тайная жизнь домашних животных" мы увидим возвращение двух соперников, которые стали друзьями, Макса (Пэттон Освальт) и Дюка (Эрик Стоунстрит), что теперь мирно живут в квартире своей хозяйки Кейти (Элли Кемпер). Их ждут новые путешествия, новые знакомства и разные испытания как на улицах любимого Нью-Йорка, так и за его пределами. Мы снова увидим обезбашенного Капитана Снежка (Кевин Харт). Режиссером второй части выступил Крис Рено, который поставил первую часть, а также "Гадкого я" и "Лоракса" . Сценарист – снова Брайан Линч ("Кот в сапогах", "Миньоны", "Бунет ушастых").

Напомним, ранее мы составили список - самые ожидаемые фильмы лета 2019. Каждый найдет для себя филм по вкусу.

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