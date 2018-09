Монстры, игрушки и Дон Кихот: что посмотреть в кино на этой неделе

Киноманы смогут посмотреть шесть кинопремьер

Кадр из фильма "Хищник"

В украинских кинотеатрах с 11 сентября можно увидеть допремьерные показы очередного "Хищника". А вот с 13 сентября в кинотеатрах выходит еще пять новых премьер.

"Хищник"

Слоган продолжения легендарного фильма гласит – You'll never see him coming!. В разные годы, в разных фильмах Хищнику противостояли Арнольд Шварценеггер и Денни Гловер. Действие ленты происходит между событиями, описанными в фильмах "Хищник 2" и "Хищники". С далеких уголков космоса на Землю прибывают инопланетные монстры, которые ни на что другое не способны, кроме как убивать все живое. Монстры не согласны на простое существование, их задача – завоевать Вселенную. Главным героем ленты станет бывший морской пехотинец, которому и было суждено выявить инопланетную расу, а потом и стать главным борцом за спасение Земли.

"Родня"

Обычному мальчишке Илаю удалось найти в заброшенном доме артефакт неземного происхождения Он – оружие, с невероятными способностями и в случае попадания в плохие руки может привести к непоправимым последствиям. Илай решает забрать оружие с собой в качестве защиты от бандитов.

Парень не чувствует себя защищенным, а его единственная надежда – старший брат, сидит в тюрьме. Когда последний выходит на свободу, мечты Илая рушатся, ведь брат задолжал гангстерам большую сумму денег и теперь его преследуют по пятам. Но и это не самая большая проблема Илая, армия из космоса стремится во что бы то ни стало вернуть себе артефакт.

"Когда падают деревья"

В украинской глубинке происходят странные события. У пятилетней Витки, есть сестра Лариса, влюбленная в местного бандита Шрама из цыганской группировки. Естественно, все вокруг осуждают девушку за такой выбор и единственный, кто бы мог ее понять – отец. Но он недавно умер, а мама – безвольная женщина не способная защитить дочь от людской молвы. Бабушка сестер живет вековыми стереотипами и поддержать внучку также не может. Лариса со Шрамом решают сбежать от всего.

"Тайна дома игрушек"

Мировая премьера китайского мультфильма о жизни фарфоровых игрушек состоялась еще год назад, но в Украине историю покажут лишь сейчас. Пока их никто не видит, игрушки живут своей интересной жизнью. Однажды в магазинчик к игрушкам попадает робот, который оказался там по причине поломки его космического корабля. Вот теперь начнутся настоящие приключения, путешествия будут крайне опасными, ведь главные герои очень хрупкие существа…

"Король всех чудаков"

Парень Гастон считает себя неудачником, что недалеко от истины, ведь он владеет уникальной способностью притягивать неприятности. Это очень не нравится его боссу. А кому понравится сотрудник, посещающий работу с кошкой, чайкой и золотой рыбкой да еще и на авто на солнечных батареях? Репутация и будущее компании находится под угрозой.

"Человек, который убил Дон Кихота"

Эта скандальная картина выйдет и на большой экран в Украине. В этот раз о современном Дон Кихоте Ламанчском рассказывает Терри Гиллиам. Идея о том, чтобы снять картину о Дон Кихоте, появилась у Гиллиама еще в 1990-м году, но ее воплощение затянулось на долгие годы. Проблемы с финансированием, сценарием и даже с погодой все же не помешали Терри свершить задуманное и снять "фильм-долгострой", который в 2018 году все-таки выходит на широкие экраны.

Напомним, летняя пора блокбастеров уже позади, но в сентябре на экраны выйдет множество ярких и сочных кинофильмов. Предлагаем подборку самых ожидаемых кинопремьер. На этой неделе в кино уже можно посмотреть некоторые из них.