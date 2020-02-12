"Мой муж вовсе не мазохист, а я – наоборот": интервью с англо-французской актрисой Шарлоттой Генсбур

Обладательница приза Каннского кинофестиваля и двух премий "Сезар" дала интервью сайту "Сегодня"

Шарлотта Генсбур Фото: Getty Images

13 февраля в украинский прокат выходит фильм Ивана Атталя "Мой пес Идиот". Одну из главных ролей в кинокартине исполнила жена режиссера, англо-французская актриса, обладательница приза Каннского кинофестиваля за "Лучшую женскую роль" в фильме Ларса фон Триера "Антихрист" (2009) и двух премий "Сезар" Шарлотта Генсбур.

Перед премьерой фильма в Украине Шарлотта Генсбур рассказала "Сегодня" о совместной работе с мужем, а также интересных подробностях о съемках ленты.

Вы с Ивана Атталем не боитесь быть "парой в жизни и в кино"? Как Джина Роулендс и Джон Кассаветис, например. Она – актриса, он – сценарист и режиссер?

О, как я их люблю! Иван часто просит меня срежиссировать что-нибудь. Думаю, он хотел бы, чтобы мы поменялись ролями. Но я не уверена, что обладаю достаточными режиссерскими способностями. В любом случае, совместная работа более интенсивна, более болезненна, но доставляет и большее удовольствие.

"Мой пес Идиот" – это комедия?

Да, это комедия, которая постепенно переходит в комедийную экзистенциальную драму, нечто острое, касающееся кризисов жизни. Цинизм, демонстрируемый Иваном, на самом деле – стыдливость и боль. Нам нужно поставить перед собой эти чувства, раздражение по отношению к детям, ненависть бытия в паре, несмотря на любовь к партнеру. Это что-то на стыке жанров, но смешное и доброе кино. За это я и люблю фильмы Ивана.

В фильме "Мой пес Идиот" Генсбур жену главного героя Фото: Allocine.fr

После фильмов "Моя жена – актриса" и "Они поженились и у них было много детей", вы снова снимаетесь под руководством Ивана, вашего мужа. Рассматриваете ли вы фильм "Мой пес Идиот" как часть трилогии?

Ивана забавляет игра с этим автобиографическим материалом, с тем, что его беспокоит на самом деле: жизнь официальной супружеской пары. Мне нравится его свобода, его манера скручивать материалы личной жизни, создавать ложные пути. Он смеется над нами обоими, и мне нравится этот взгляд – этот благотворный способ превращения наших странностей и причуд в вымысел. Совсем недавно я узнала, что Иван отказался экранизировать этот роман 20 лет назад. Тогда он точно не был готов. Все в жизни происходит в подходящее время, и я уверена, что важные проекты появляются в нашей жизни всегда в самый нужный момент.

Картина довольно жестока в плане взглядов на семейную жизнь. Как это принять?

Мне очень нравится, что Иван не пожелал выступить гладко, согласованно, политкорректно по вопросам семьи, идеального убежища и прочих романтических "соплей". Нет смысла экранизировать Фанте без колкостей. С этой точки зрения я нахожу фильм достаточно жестким, да, но в то же время – человечным, добрым и искренним.

Какая она – Сесиль, жена главного героя?

Как женщину, которая, кажется, подчинена фактическому положению дел, живет с невыносимым, эгоистичным, ленивым, ворчливым мужиком, и решает больше не поддаваться своему желанию. В книге Джона Фанте (фильм "Мой пес – Идиот" – экранизация романа этой писательницы – Ред.) женщина как персонаж практически отсутствует, она – жалкая, забавная, но второстепенная стерва. Иван же в фильме создал прекрасного персонажа, он заставил меня существовать!

Шарлотта Генсбур с мужем в фильме "Мой пес Идиот" Фото: Allocine.fr

Он мазохист? Атталь утверждает, что да.

Он вовсе не мазохист, а я – наоборот. Иван просто властный человек. Что касается собаки, с которой он валяется на протяжении всего фильма, это скорее провокация или садизм по отношению к своей семье, потому что мы хотим завести собаку в течение 15 лет, а он этого не хочет.

Ивана Атталь в роли главного героя – Анри Фото: Allocine.fr

На съемках вам больше нравятся интимные, драматические сцены или комедийные?

Комедийные моменты вгоняют меня в панику, потому что я, естественно, не владею этой механикой. Муж втягивает меня в комедию, и я благодарна ему за это, потому что это не в моей природе. Путь к комедии дается мне непросто, но я стараюсь!

Испытываете мандраж в кадре после 35 лет карьеры в кино?

Да! Я не доверяю себе. Я могу оцепенеть от мандража, у меня бывает такое большое желание сделать все правильно, что оно становится удушающим. Особенно когда снимает Иван. Больше, чем перед камерой Ларса Фон Триера, например. С Ларсом мне интересно, оправдываю ли я его ожидания, но это не ставит меня под сомнение ни как женщину, ни как жену. Нет никаких аффективных проблем. Снимаясь у мужа, я не могу отделаться от ощущения, что я играю свою роль в нашей паре. Хочу быть для него лучшей актрисой в мире и принимаю любую критику с его стороны!

Генсбур утверждает, что с Ларсом Фон Триером ей было проще работать, чем с мужем Фото: Allocine.fr

Напомним, в день украинской премьеры фильма "Особенные" Венсан Кассель дал эксклюзивное интервью сайту "Сегодня", в котором раскрыл интересные подробности о съемках картины.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.