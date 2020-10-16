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Мрачная кукла и психопат с открытками: 5 новых триллеров чтобы пощекотать нервы

Сегодня, 14:51

Свежая подборка кино на вечер

В этом году на экраны вышло продолжение истории о недружелюбной кукле, сказка о Гензель и Гретель со звездой фильма "Оно", детектив с Джеффри Дином Морганом из "Ходячих мертвецов" и "Сверхъестественного". В нашей традиционно подборке мы приготовили пять новых триллеров, которые держат в напряжении до самого конца.

Ранее мы рассказывали о ТОП-5 потрясающих фильмов, основанных на реальных событиях.

"Убийства по открыткам"

Кадр из фильма "Убийства по открыткам"
Фото: kinoafisha.ua

В разных странах Европы происходят особо жестокие убийства с одинаковым почерком. Одной из жертв таинственного психопата становится дочь опытного полицейского из Нью-Йорка Джейкоба Кэнона. Приехав на место трагедии в Лондон, Джейкоб убеждается, что гибель его дочери связана с целой серией похожих преступлений.

Убийца преследует молодых влюбленных и уродует тела, оставляя таким образом какие-то послания. Еще одна подсказка, которую он дает следствию, – памятные открытки из тех городов, где скоро произойдет новая расправа. Объединившись с молодой журналисткой из Швеции, Джейкоб пытается найти маньяка-психопата, который оказывается извращенным ценителем искусства.

"Кукла 2: Брамс"

Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс"
Кадр из фильма "Кукла 2: Брамс"
Фото: Imdb.com

Молодая семья Лиза, Джозеф и их сынишка Джуди переезжают в особняк Хилшеров, не подозревая о его мрачной истории. Джуди, не разговаривающий после нападения на него, раскапывает фарфоровую куклу Брамса. Кукла пугает родителей, но благодаря ей мальчик начинает говорить. Если бы они знали, какова цена этому.

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"Гретель и Гензель"

Кадр из фильма "Гретель и Гензель"
Скриншот

Картина Осгуда Перкинса "Гретель и Гензель" – это оригинальное переосмысление классической сказки от одного из самых талантливых хоррормейкеров современности. Гретель вместе с младшим братом Гензелем оказываются на улице и вынуждены искать себе пропитание. Прогулка по темному лесу оборачивается для них схваткой с настоящим злом.

"Убийство Николь Браун Симпсон"

Кадр из фильма "Убийство Николь Браун Симпсон"
Скриншот

12 июня 1994 года 35-летняя модель Николь Браун Симпсон и ее 25-летний друг Рональд Гольдман были убиты. До сих порт убийца не был найден. Основанный на реальной истории фильм представляет альтернативный вариант убийства Николь. В картине главным подозреваемым становится не ее бывший муж, известный футболист О. Джей Симпсон, а серийный маньяк Глен Роджерс по прозвищу Казанова.

"Превращение"

Кадр из фильма "Превращение"
Скриншот

Молодой мужчина по имени Алекс оказывается во власти таинственной и зловещей сущности, которая хочет полностью захватить его сознание и тело. Невеста главного героя пытается отыскать способ спасти своего возлюбленного.

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Ранее мы также рекомендовали 5 крутых мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми.

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