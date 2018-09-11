"Мстителей 4" будут переснимать

Фильм отправляют на пересъемки уже сейчас, в сентбре

"Мстители 3". Фото: adorocinema.com

Продолжение "Войны бесконечности", о котором мы недавно писали, и продакшен которого вроде как давно завершен, отправляется на пересъемки. Об этом сообщил актер Марк Руффало, который играет в марвеловской франшизе здоровяка Халка, пишет Empire.

"У нас будут пересъемки, начиная с сентября", — сказал Руффало в подкасте The Marvelists.

Актер добавил, что это будет не просто заполнение пробелов или усовершенствование отснятого материала, дополнительные съемки необходимы, чтобы закончить картину:

"Мы толком не знаем пока, что там будет. Но это будут не просто пересъемки. Мы собираемся закончить фильм, который нам не удалось полностью закончить в прошлом году".

Отметим, что "Война бесконечности" и четвертые "Мстители" снимались параллельно. По какой причине не удалось снять финал сразу во время основного продакшена — не сообщается. Возможно, глава Marvel Кевин Файги и постановщики братья Руссо, не говоря уже об актерах, тогда еще сами не знали, как именно закончить эпичную схватку.

"Мстители 4", у которых пока что нет официального подзаголовка, выйдут на экраны в конце апреля 2019 года.

Напомним, известный голливудский актер Крис Хемсворт назвал четвертый фильм о Мстителях более шокирующим, чем "Война бесконечности".