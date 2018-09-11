"Мстителей 4" будут переснимать
Фильм отправляют на пересъемки уже сейчас, в сентбре
Продолжение "Войны бесконечности", о котором мы недавно писали, и продакшен которого вроде как давно завершен, отправляется на пересъемки. Об этом сообщил актер Марк Руффало, который играет в марвеловской франшизе здоровяка Халка, пишет Empire.
Актер добавил, что это будет не просто заполнение пробелов или усовершенствование отснятого материала, дополнительные съемки необходимы, чтобы закончить картину:
Отметим, что "Война бесконечности" и четвертые "Мстители" снимались параллельно. По какой причине не удалось снять финал сразу во время основного продакшена — не сообщается. Возможно, глава Marvel Кевин Файги и постановщики братья Руссо, не говоря уже об актерах, тогда еще сами не знали, как именно закончить эпичную схватку.
"Мстители 4", у которых пока что нет официального подзаголовка, выйдут на экраны в конце апреля 2019 года.
Напомним, известный голливудский актер Крис Хемсворт назвал четвертый фильм о Мстителях более шокирующим, чем "Война бесконечности".