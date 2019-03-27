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Живые и мертвые: появились крутые постеры фильма "Мстители: Финал"

Возможно, постеры – это спойлер фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Новые постеры фильма "Мстители: Финал"
Новые постеры фильма "Мстители: Финал"
Фото: twitter.com/MCU_Direct

Студия Marvel продолжает удивлять поклонников супергеройских блокбастеров и опубликовала новые постеры фильма "Мстителей: Финал", который станет самым продолжительным в истории киновселенной.

Стоит отметить, что персональные постеры получили и мертвые герои, которые были стерты щелчком Таноса в конце "Мстителей: Война бесконечности".

Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры к фильму "Мстители: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
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На постерах представлены как живые персонажи, такие как Тони Старк, Черная Вдова, Кэрол Денверс и Брюс Баннер, так и мертвые. Возможно, в новом фильме мы еще увидим героев, которые погибли и постеры – своеобразный спойлер.

Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
Постеры "Мстителей: Финал"
Фото: instagram.com/marvel
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Фильм "Мстители 4: Финал" выйдет в прокат 26 апреля 2019 года.

Напомним, в сети появился новый трейлер "Мстителей: Финал" ("Мстители : Конец Игры"). В ролике показано множество новых сцен, проливает свет на некоторые неожиданные сюжетные повороты картины. Ранее мы вспоминали, как выглядят актеры киновселенной Marvel в "Мстителях" и в реальной жизни.

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Источник: Сегодня
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