"Мстители 3" стали кассовыми лидерами за всю историю кино

Фильм собрал 1,12 млрд долларов за рекордные 11 дней проката

"Мстители 3". Кадр из фильма

Марвеловский блокбастер "Мстители: Война бесконечности" собрала 1,12 млрд долларов за рекордные 11 дней проката и возглавила рейтинг, сместив с лидерской позиции "Звездные войны: Пробуждение силы".

Список из 10 фильмов, которые собрали миллиард долларов быстрее других:

"Мстители: Война бесконечности", 2018 – 11 дней "Звездные войны: Пробуждение силы", 2015 – 12 дней "Мир Юрского периода", 2015 – 13 дней "Форсаж 7", 2015 – 17 дней "Форсаж 8", 2017 – 19 дней "Звездные войны: Последние джедаи", 2017 – 19 дней "Аватар", 2009 – 19 дней "Гарри Поттер и Дары Смерти" – часть вторая, 2011 – 19 дней "Мстители", 2012 – 19 дней "Железный человек 3", 2013 – 22 дня

Напомним, в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Мстители: Война бесконечности", трейлеры которого стали хитами сети. На красной дорожке собралось столько звезд, сколько не было на "Оскаре". Десятки звезд киновселенной Marvel и их коллег по сериалам Marvel собрались на мировую премьеру самого амбициозного блокбастера. Однако фанаты так и не дождались появления Криса Эванса и Джереми Реннера. Эванс, как известно, заявил, что уходит с киновселенной.