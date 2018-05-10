"Мстители 3" стали кассовыми лидерами за всю историю кино
Фильм собрал 1,12 млрд долларов за рекордные 11 дней проката
Марвеловский блокбастер "Мстители: Война бесконечности" собрала 1,12 млрд долларов за рекордные 11 дней проката и возглавила рейтинг, сместив с лидерской позиции "Звездные войны: Пробуждение силы".
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Список из 10 фильмов, которые собрали миллиард долларов быстрее других:
- "Мстители: Война бесконечности", 2018 – 11 дней
- "Звездные войны: Пробуждение силы", 2015 – 12 дней
- "Мир Юрского периода", 2015 – 13 дней
- "Форсаж 7", 2015 – 17 дней
- "Форсаж 8", 2017 – 19 дней
- "Звездные войны: Последние джедаи", 2017 – 19 дней
- "Аватар", 2009 – 19 дней
- "Гарри Поттер и Дары Смерти" – часть вторая, 2011 – 19 дней
- "Мстители", 2012 – 19 дней
- "Железный человек 3", 2013 – 22 дня
Напомним, в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Мстители: Война бесконечности", трейлеры которого стали хитами сети. На красной дорожке собралось столько звезд, сколько не было на "Оскаре". Десятки звезд киновселенной Marvel и их коллег по сериалам Marvel собрались на мировую премьеру самого амбициозного блокбастера. Однако фанаты так и не дождались появления Криса Эванса и Джереми Реннера. Эванс, как известно, заявил, что уходит с киновселенной.
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Источник: "Сегодня"