"Мстители 3" установили рекорд еще до официального старта в прокате

Киноленте потребовалось всего шесть часов, чтобы она смогла превзойти достижение "Черной пантеры" в скорости реализации билетов на премьерные сеансы

Не только трейлер супергеройского блокбастера "Мстители: Война бесконечности" бьет все рекорды. Сам фильм студии Marvel начал устанавливать рекорды задолго до официального старта в прокате. Потребовалось всего шесть часов, чтобы картина смогла превзойти достижение "Черной пантеры" в скорости реализации билетов на премьерные сеансы.

"Черная пантера" была абсолютным лидером среди всех экранизаций комиксов. Примечательно, также, что столь впечатляющий результат был зафиксирован за 24 часа, а не за шесть, как в случае с "Мстителями 3".

Компания Fandango (крупнейший продавец билетов в мире) провела опрос среди своих клиентов и выяснила, что 97% зрителей мечтают увидеть взаимодействие такого количества героев на экране, 92% считают фильм "Мстители 3: Война бесконечности" кульминационным моментом киновселенной Marvel, 87% видели все фильмы, входящие в эту киновселенную, 71% смотрели "Черную пантеру" на большом экране, 60% утверждают, что "Черная пантера" еще больше подогрела их интерес к киновселенной Marvel.

Третья серия "Мстителей" может заработать в премьерные выходные в Северной Америке более 200 миллионов долларов. Таков предварительный прогноз по этому проекту.

Напомним, благодаря Entertainment Weekly появились еще новые детали о сюжете супергеройского фильма. На обложках супергеройские тим-апы, оказывается, полностью соответствовали сюжетной канве: Тор заручится помощью Ракеты и Грута, а Тони Старк и Брюс Бэннер будут работать с доктором Стрэнджем. Другие союзы куда менее ожидаемы и потому более интересны: сообща поработают Небула и Алая Ведьма, а также – Мантис и Баки Барнс. У Баки – как мы опять-таки уже знаем – будет новая рука, а также новое прозвище – Белый Волк.