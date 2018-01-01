"Мстители 3" вошли в пятерку самых кассовых фильмов в истории кино

Блокбастер обогнали только "Аватар", "Титаник", "Звездные войны: пробуждение силы" и "Парк Юрского периода"

Кадр из фильма "Мстители 3"

Супергеройский блокбастер от Marvel "Мстители: Война бесконечности" продолжает "рвать" мировой прокат. За три недели в копилке фильма 1 млрд 606 млн долларов – и это пятый показатель в истории кино, сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

Выше в рейтинге находятся только "Аватар" ($2 млрд 788 млн), "Титаник" ($2 млрд 187 млн), "Звездные войны: пробуждение силы" ($2 млрд 68 млн) и "Парк Юрского периода" ($1 млрд 671 млн).

Что касается завершившейся недели, то "Мстители 3" продолжают возглавлять бокс-оффис Северной Америки, заработав за уикенд почти $62 млн. Сборы картины в Северной Америке составляют $548 млн (пока восьмое место в истории).

Напомним, прокат фильма "Мстители 3" не обошелся без печальных новостей. Так, например, в Индии прямо в кинотеатре умер мужчина во время просмотра фильма "Мстители: Война бесконечности". У бедняги случился сердечный приступ.