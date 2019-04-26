"Мстители: Финал" бьют кассовые рекорды в первые дни проката

Поклонники раскупают билеты на фильм с молниеносной скоростью

"Мстители: Финал" Фото: YouTube

Фильм "Мстители: Финал", который на днях вышел в мировой прокат, сразу начал устанавливать кассовые рекорды. Так, сборы на предварительных сеансах в среду, 24 апреля, в 25 странах принесли рекордные 169 млн долларов, сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

"Мстители: Финал" Фото: YouTube

Так предварительные сеансы в Австралии (7 млн долларов), на Филиппинах (3,9 млн долларов), в Гонконге (2,7 млн долларов), на Тайване (2,6 млн долларов), в Таиланде (2,4 млн долларов) и Малайзии (2 млн долларов) оказались самыми кассовыми за всю историю.

Особняком стоит Китай. Здесь лента заработала гигантские 107 млн долларов, что также является рекордом для этой страны. Во многих других странах предварительные сборы стали рекордными для фильмов Marvel Studios.

В Северной Америке премьера последней части "Мстителей" пройдет одновременно в 4600 кинотеатрах. Ожидается, что фильм станет самым успешным по предварительным продажам, а его сборы за первую неделю составят не меньше $300 млн.

Общемировые сборы за первый уикенд составят 900 млн – 1 млрд долларов. Аналитики кинорынка прогнозируют, что лента сможет побить кассовый рекорд "Аватара", который заработал почти 2,8 млрд долларов.

Напомним, журналисты издания The Independent составили список худших персонажей Мстителей, которые не имеют выдающихся суперспособностей и трогательных историй из прошлого. Отметим, что ранее мы вспомнили, как выглядят актеры киновселенной Marvel в "Мстителях" и в реальной жизни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram