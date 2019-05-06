"Мстители: Финал" опередили по кассовым сборам "Титаник"

Фильму осталось опередить "Аватар"

"Мстители: Финал" Фото: YouTube

Супергеройский блокбастер "Мстители: Финал", обзор которого мы сделали ранее, похоже, "рвет" мировой прокат. Так, мировые сборы фильма от Marvel "Мстители 4" достигли 2,188 млрд долларов по итогам второго уикенда. Фильм вышел на второе место в истории кинематографа, опередив "Титаник". Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

Сообщается, что за минувшие выходные финальная часть "Мстителей" заработала в Северной Америке еще 145 млн долларов и более 282 млн долларов в мировом прокате. При этом бюджет ленты составляет 356 млн долларов.

В американском прокате "Титаник" пока опережает "Мстителей 4" на 40 млн долларов, однако, совершенно очевидно, что и это достижение будет улучшено в течение двух-трех дней.

Аналитики кинорынка прогнозируют, что "Мстители. Финал" сможет побить кассовый рекорд "Аватара", который 10 лет назад заработал почти 2,8 млрд долларов. Также отмечается, что блокбастер от Marvel преодолел отметку в 2 млрд за 11 дней, в то время как "Аватару" понадобилось для этого 47 дней.

Напомним, блокбастер "Мстители: Финал" успел побить мировой рекорд по сборам в первые выходные проката. Фильм собрал 1,2 миллиарда долларов.

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