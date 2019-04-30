"Мстители: Финал" побили мировой рекорд по сборам

Фильм собрал в первый уик-энд 640 миллионов долларов

"Мстители: Финал" Фото: YouTube

Супергеройский блокбастер "Мстители: Финал", обзор которого мы писали ранее, успел побить мировой рекорд по сборам в первые выходные проката. Фильм собрал 1,2 миллиарда долларов. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Walt Disney Co.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд установил фильм "Мстители: Война бесконечности", который собрал в первый уик-энд 640 миллионов долларов. По прогнозам, в целом картина может заработать свыше 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, ранее студия Marvel опубликовала новое видео под названием To the End. В новом ностальгическом ролике Marvel вспоминает всех своих героев и все фильмы, даже "Невероятного Халка", только с лицом Марка Руффало, а не Эдварда Нортона.

Ранее мы вспоминали, как выглядят актеры киновселенной Marvel в "Мстителях" и в реальной жизни. Стоит отметить, что грим и костюмы в "Мстителях" – на высшем уровне. Больше всего преобразились Карен Гиллан, Джош Броллин, Марк Руффало, Дейв Батиста и другие.

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