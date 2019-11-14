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"Мстители: Финал" претендуют на "Оскар" в 14 номинациях

Также в сети появилась вырезанная сцена из фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:52
"Мстители: Финал" Фото: YouTube
"Мстители: Финал"
Фото: YouTube

Студия Marvel на Comic Con в Сан-Диего представила первый тизер-трейлер так называемой "Саги Бесконечности" (The Infinity Saga), объединивший в себе сцены из всех 23 кинокомиксов последнего десятилетия. Теперь же в сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: Финал". Ролик появился на странице пользователя Twitter под ником cosmic.

Как наши зрители помнят старые фильмы, смотрите в видео:

На кадрах Тони Старк разговаривает со своей дочерью. Железного человека традиционно сыграл Роберт Дауни-младший, а его дочь Морган – Кэтрин Лэнгфорд.

В ролике актер говорит о том, что "совершил ошибку", а дочь отвечает ему, что она сильная, как ее мать. Также в диалоге Морган сообщает, что счастлива была провести с отцом "хотя бы столько времени, сколько суждено".

Расширенная версия "Мстителей: Финал" появилась на новом потоковом сервисе Disney+.

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Кроме того, Disney и Marvel решили продвигать "Мстителей: Финал" в четырнадцати номинациях на премию "Оскар".

Студия обнародовала список номинаций, в которые должен попасть блокбастер (установивший, напомним, мировой кассовый рекорд, переплюнувший рекорд "Аватара"). Это "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший актер второго плана" (Роберт Дауни – мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд, Дон Чидл), "Лучшая актриса второго плана" (Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдана, Карен Гиллан, Бри Ларсон), "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшие костюмы", "Лучшие прически и грим", "Лучший звук", "Лучший монтаж звука", "Лучшие спецэффекты", "Лучшая музыка".

Напомним, ранее в сети появилась еще одна вырезанная сцена. Режиссеры картины Джо и Энтони Руссо отметили, что сцена прощания на поле битвы была вырезана после съемок похорон. По их мнению, второй эпизод оказался значительно более эмоциональным.

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