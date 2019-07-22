"Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории

Блокбастер обошел по кассовым сборам легендарный "Аватар"

"Мстители: Финал" Фото: YouTube

Марвеловский блокбастер "Мстители: Финал", который стал лучшим фильмом года в США, установил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в 2,9 млрд долларов. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

Предыдущим лидером был фильм "Аватар" Джеймса Кэмерона 2009 года. Заключительной части "Мстителей" понадобилось около четырех месяцев проката, чтобы побить "Аватар", собравший 2,79 миллиарда долларов. При этом картина от Marvel Studios продолжает идти в прокате, поэтому ее разрыв с "Аватаром" неминуемо вырастет.

Отметим, что "Мстители: Финал" завершили многолетнюю серию полнометражных фильмов о супергероях комиксов студии Marvel. Первый фильм эпопеи, "Железный человек", вышел в 2008 году. Вся серия насчитывает 22 фильма.

Напомним, ранее фильм "Мстители: Финал" вышел на второе место в истории кинематографа, опередив "Титаник". Мировые сборы фильма от Marvel "Мстители 4" на тот момент достигли 2,188 млрд долларов по итогам второго уикенда.

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