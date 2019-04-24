"Мстители: Финал": все, что нужно знать о фильме
Пожалуй, "Мстители 4" – самый ожидаемый фильм Marvel
Супергеройский блокбастер "Мстители: Финал", о персонажах которого вспоминала студия Marvel, выходит на экраны 25 апреля 2019 года. Это уже четвертый фильм о Мстителях и он же станет последним для многих героев киновселенной Marvel. Сегодня.Lifestyle расскажет все, что известно о фильме "Мстители: Финал".
"Мстители: Финал": сюжет фильма
Как известно из трейлеров, выжившие после сражения с Таносом Мстители, приняли решение вступить с ним в бой снова, чтобы вернуть людей, которых он ранее уничтожил. К команде супергероев примкнет и Капитан Марвел. Судя по роликах, выживет и Тони Старк. А вот каков будет исход фильма – неизвестно.
"Мстители 4": кто сыграл в фильме
В четвертом фильме о Мстителях анонсированы такие актеры:
- Бри Ларсон в роли Капитана Марвел;
- Брэдли Купер в роли Ракеты;
- Роберт Дауни младший в роли Железного человека/Тони Старка;
- Карен Гиллан в роли Небулы;
- Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы;
- Крис Хемсворт в роли Тора;
- Крис Эванс в роли Капитана Америка;
- Эванджелин Лилли в роли Осы;
- Том Холланд в роли Человека-паука;
- Джош Бролин в роли Таноса;
- Пол Радд в роли Человека-муравья;
Как видим, ни Черной Пантеры, ни Вирджина, скорее всего, в фильме не покажут.
Стоит отметить, что за несколько дней до премьеры супергеройского блокбастера в сети появились новые эксклюзивные постеры фильма. Один из них создал художник-иллюстратор Крис Малбон.
"Мстители: Финал": дата выхода
Фильм "Мстители: Финал" выходит в мировой прокат 25 апреля. В Украине картина появится тоже в этот день. Украинские фанаты с большим нетерпением ждут премьеры фильма "Мстители: Финал". Билеты, кстати, раскупаются уже сейчас, как горячие пирожки. А в мире, фанаты, узнав официальную дату премьеры, бронировали заблаговременно.
Напомним, ранее студия Marvel опубликовала новые постеры фильма "Мстители: Финал". Также студия Marvel показала еще одну сцену из фильма "Мстители: Финал". Премьера фрагмента состоялась в эфире утреннего шоу Good Morning America.
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