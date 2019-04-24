"Мстители: Финал": все, что нужно знать о фильме

Пожалуй, "Мстители 4" – самый ожидаемый фильм Marvel

"Мстители: Финал" Фото: twitter.com/Avengers

Супергеройский блокбастер "Мстители: Финал", о персонажах которого вспоминала студия Marvel, выходит на экраны 25 апреля 2019 года. Это уже четвертый фильм о Мстителях и он же станет последним для многих героев киновселенной Marvel. Сегодня.Lifestyle расскажет все, что известно о фильме "Мстители: Финал".

"Мстители: Финал": сюжет фильма

Как известно из трейлеров, выжившие после сражения с Таносом Мстители, приняли решение вступить с ним в бой снова, чтобы вернуть людей, которых он ранее уничтожил. К команде супергероев примкнет и Капитан Марвел. Судя по роликах, выживет и Тони Старк. А вот каков будет исход фильма – неизвестно.

"Мстители 4": кто сыграл в фильме

В четвертом фильме о Мстителях анонсированы такие актеры:

Бри Ларсон в роли Капитана Марвел;

Брэдли Купер в роли Ракеты;

Роберт Дауни младший в роли Железного человека/Тони Старка;

Карен Гиллан в роли Небулы;

Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы;

Крис Хемсворт в роли Тора;

Крис Эванс в роли Капитана Америка;

Эванджелин Лилли в роли Осы;

Том Холланд в роли Человека-паука;

Джош Бролин в роли Таноса;

Пол Радд в роли Человека-муравья;

Как видим, ни Черной Пантеры, ни Вирджина, скорее всего, в фильме не покажут.

Стоит отметить, что за несколько дней до премьеры супергеройского блокбастера в сети появились новые эксклюзивные постеры фильма. Один из них создал художник-иллюстратор Крис Малбон.

"Мстители: Финал": дата выхода

Фильм "Мстители: Финал" выходит в мировой прокат 25 апреля. В Украине картина появится тоже в этот день. Украинские фанаты с большим нетерпением ждут премьеры фильма "Мстители: Финал". Билеты, кстати, раскупаются уже сейчас, как горячие пирожки. А в мире, фанаты, узнав официальную дату премьеры, бронировали заблаговременно.

Напомним, ранее студия Marvel опубликовала новые постеры фильма "Мстители: Финал". Также студия Marvel показала еще одну сцену из фильма "Мстители: Финал". Премьера фрагмента состоялась в эфире утреннего шоу Good Morning America.

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