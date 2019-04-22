Мстители, велотачки и ужасы: что посмотреть в кино на этой неделе

На широкие экраны выходит долгожданная премьера фильма "Мстители: Финал"

"Мстители: Финал" Фото: twitter.com/Marvel

В Украинских кинотеатрах с 25 апреля фанаты смогут посмотреть главные кинопремьеры недели 22-28 апреля: супергеройский блокбастер, ужастик и мультфильм.

"Мстители: Финал"

Команда Мстителей вместе с союзниками должна разработать план по уничтожению титана Таноса, помешать его разрушительным планам. Однако, смогут ли они сделать это, ведь их отряд понес большие потери. На помощь им приходит Капитан Марвел. В фильме снимаются Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Крис Эванс и другие.

"Глубинное зло"/"Другой"

По сюжету, Сара и ее сын Кристофер переезжают в маленький городок, где селятся на самой окраине. У Сары тяжелое финансовое положение и ее вполне устраивает недорогой домик у леса. Однажды в лесу Сара находит большущую дыру и вскоре начинает понимать, что изменения которые происходят с ее ребенком связаны именно с находкой женщины. Мальчик просто неузнаваем, матери кажется, что перед ней не ее сын.

"Велотачки"

В небольшом городке живут одни велосипеды. Проживает здесь и Спиди, приветливый и любознательный горный велосипед. Городок отличается идеальной чистотой, пока однажды в нем не поселились тачки с газовыми двигателями. Спиди разворачивает целую борьбу против новых соседей, двухколесные уверены, что смогут предотвратить экологическую катастрофу.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 18 апреля уже можно посмотреть пять новых кинокартин: романтический триллер, ужастик, приключенческую драму, биографическую драму и мелодраму.

Тем же, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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