"Мстители: Война бесконечности": появился новый крутой трейлер

Супергеройская лента "Мстители: Война бесконечности" – одна из самых ожидаемых кинопремьер апреля, тем более, что все гадают, кто из супергероев встанет на сторону Таноса, а кто и погибнет.

В пятницу, 16 марта, в сети опубликовали новый трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности". показ которого должны начать 27 апреля. Видео появилось на канале Marvel Entertainment в Youtube.

В трейлере снова показали антагониста Таноса и команду супергероев, которая готовится к встрече с ним.

"У него всегда была одна цель – уничтожить половину Вселенной. Если он соберет все Камни бесконечности, то ему для этого потребуется только щелкнуть пальцами", – рассказывают о злодее.

Судя по кадрам трейлера – кому-то из супергероев суждено умереть и до конца неясно, кто погибнет. Отметим, показ фильма должен стартовать 27 апреля.

Напомним, третья часть "Мстителей" станет самым продолжительным проектом, входящим в киновселенную Marvel. Ранее лидерство принадлежало картине "Первый мститель 3: Противостояние", хронометраж которой составлял два часа двадцать семь минут.