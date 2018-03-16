"Мстители: Война бесконечности": появился новый крутой трейлер

Сегодня, 16:55

Судя по кадрам трейлера, кто-то из супергероев умрет

&quot;Мстители 3&quot;. Фото: YouTube
"Мстители 3". Фото: YouTube

Супергеройская лента "Мстители: Война бесконечности" – одна из самых ожидаемых кинопремьер апреля, тем более, что все гадают, кто из супергероев встанет на сторону Таноса, а кто и погибнет.

В пятницу, 16 марта, в сети опубликовали новый трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности".  показ которого должны начать 27 апреля. Видео появилось на канале Marvel Entertainment в Youtube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В трейлере снова показали антагониста Таноса и команду супергероев, которая готовится к встрече с ним.

"У него всегда была одна цель – уничтожить половину Вселенной. Если он соберет все Камни бесконечности, то ему для этого потребуется только щелкнуть пальцами", – рассказывают о злодее.

Судя по кадрам трейлера – кому-то из супергероев суждено умереть и до конца неясно, кто погибнет. Отметим, показ фильма должен стартовать 27 апреля.

Напомним, третья часть "Мстителей" станет самым продолжительным проектом, входящим в киновселенную Marvel. Ранее лидерство принадлежало картине "Первый мститель 3: Противостояние", хронометраж которой составлял два часа двадцать семь минут.
трейлер, камни, marvel, мстители, супергерои, танос

Вы сейчас просматриваете новость ""Мстители: Война бесконечности": появился новый крутой трейлер". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Фото: twitter.com/FantasticBeasts

Появился трейлер новых "Фантастических тварей" с Джонни Деппом и Джудом Лоу

14 Марта, 07:56

На кадрах видно Джуда Лоу, Джонни Деппа и Эдди Рэдмейна

Афиша

Кадр из трейлера

В сети появился первый тизер фильма о Сильвио Берлускони

13 Марта, 10:16

Роль бывшего итальянского премьер-министра в новой ленте исполнит актер Тони Сервилло
Загрузка...
Загрузка...