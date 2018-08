MTV Video Music Awards 2018: названы все победители

Имена всех лауреатов появились на официальном сайте канала

Camila Cabello. Фото: Getty

В Нью-Йорке 20 августа состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards. В этом году настоящей рекордсменкой стала реп-исполнительница Cardi B, которую номинировали 13 раз, но наградили в итоге лишь три.

Клипом года стало видео исполнительницы Камиллы Кабельо Havana. Звезда также получила титул лучшей певицы года.

Премия лучшего нового исполнителя досталась исполнительнице рэпа Карди Би. Также певица получила награду за лучшую песню года I like it в исполнении с Bad Bunny и J Balvin.

Post Malone и 21 Savage получили награду в номинации лучшая песня года за трек rockstar. Лучший поп-хит – No Tears left to cry Арианы Гранде. Лучший клип с социальным подтекстом – This is America от Childish Gambino.

Полный список победителей MTV Video Music Awards 2018 выглядит так:

Видео года:

Camila Cabello (featuring Young Thug) – "Havana" (победитель)

The Carters – "APES**T"

Childish Gambino – "This Is America"

Drake – "God'S Plan"

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry"

Bruno Mars (featuring Cardi B) – "Finesse (Remix)"

Артист года:

Camila Cabello (победитель)

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Bruno Mars

Песня года:

Camila Cabello (featuring Young Thug) – "Havana"

Drake – "God'S Plan"

Dua Lipa – "New Rules"

Post Malone (featuring 21 Savage) – "Rockstar" (победитель)

Bruno Mars (featuring Cardi B) – "Finesse (Remix)"

Ed Sheeran – "Perfect"

Лучший новый артист:

Bazzi

Cardi B (победитель)

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert

Лучшая коллаборация:

The Carters – "APES**T"

Logic (featuring Alessia Cara and Khalid) – "1-800-273-8255"

Jennifer Lopez (featuring DJ Khaled and Cardi B) – "Dinero" (победитель)

Bruno Mars (featuring Cardi B) – "Finesse (Remix)"

N. E. R. D and Rihanna – "Lemon"

Bebe Rexha (featuring Florida Georgia Line) – "Meant to Be"

Лучшее поп-видео:

Camila Cabello (featuring Young Thug) – "Havana"

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry" (победитель)

Demi Lovato – "Sorry Not Sorry"

Shawn Mendes – "In My Blood"

Pink – "What About Us"

Ed Sheeran – "Perfect"

Лучшее хип-хоп видео:

Cardi B (featuring 21 Savage) – "Bartier Cardi"

The Carters – "APES**T"

J. Cole – "ATM"

Drake – "God'S Plan"

Migos (featuring Drake) – "Walk It Talk It"

Nicki Minaj – "Chun-Li" (победитель)

Лучшее латиноамериканское видео:

J Balvin and Willy William – "Mi Gente" (победитель)

Daddy Yankee – "Dura"

Luis Fonsi and Demi Lovato – "Échame la Culpa"

Jennifer Lopez (featuring DJ Khaled and Cardi B) – "Dinero"

Maluma – "Felices los 4"

Shakira (featuring Maluma) – "Chantaje"

Лучшее танцевальное видео:

Avicii (featuring Rita Ora) – "Lonely Together"

The Chainsmokers – "Everybody Hates Me"

David Guetta and Sia – "Flames"

Calvin Harris and Dua Lipa – "One Kiss"

Marshmello (featuring Khalid) – "Silence"

Zedd and Liam Payne – "Get Low"

Лучшее рок-видео:

Fall Out Boy – "Champion"

Foo Fighters – "The Sky Is a Neighborhood"

Imagine Dragons – "Whatever It Takes"

Linkin Park – "One More Light"

Panic! at the Disco – "Say Amen (Saturday Night)"

Thirty Seconds to Mars – "Walk on Water"

Лучшее видео с социальным посылом:

Childish Gambino – "This Is America" (победитель)





Drake – "God'S Plan"

Dej Loaf and Leon Bridges – "Liberated"

Logic (featuring Alessia Cara and Khalid) – "1-800-273-8255"

Janelle Monáe (featuring Grimes) – "Pynk"

Jessie Reyez – "Gatekeeper"

Лучшая работа художника-постановщика:

The Carters – "APES**T" (Художник-постановщик: Ян Houllevigue and the Louvre)

Childish Gambino – "This Is America" (Художник-постановщик: Jason Kisvarday)

J. Cole – "ATM" (Художник-постановщик: Miles Mullin)

Janelle Monáe – "Make Me Feel" (Художник-постановщик: Pepper Nguyen)

Taylor Swift – "Look What You Made Me Do" (Художник-постановщик: Brett Hess)

SZA – "The Weekend" (Художник-постановщик: SZA and Solange)

Лучшая хореография:

Camila Cabello (featuring Young Thug) – "Havana" (Хореографы: Calvit Hodge, Sara Bivens and Galen Hooks)

The Carters – "APES**T" (Хореографы: Sidi Larbi Cherkaoui and JaQuel Knight)

Childish Gambino – "This Is America" (Хореограф: Sherrie Silver)

Dua Lipa – "IDGAF" (Хореограф: Marion Motin)

Bruno Mars (featuring Cardi B) – "Finesse (Remix)" (Хореографы: Phil Tayag and Bruno Mars)

Justin Timberlake – "Filthy" (Хореографы: Marty Kudelka, AJ Harpold, Tracey Phillips and Ivan Koumaev)

Лучшая операторская работа:

Alessia Cara – "Growing Pains" (Оператор-постановщик: Pau Castejón)

The Carters – "APES**T" (Оператор-постановщик: Benoît Debie)

Childish Gambino – "This Is America" (Оператор-постановщик: Larkin Seiple)

Eminem (featuring Ed Sheeran) – "River" Оператор-постановщик: Frank Mobilio and Patrick Meller)

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry" (Оператор-постановщик: Scott Cunningham)

Shawn Mendes – "In My Blood" (Оператор-постановщик: Jonathan Sela)

Лучшая режиссура:

The Carters – "APES**T" (Режиссер: Ricky Saix)

Childish Gambino – "This Is America" (Режиссер: Hiro Murai)

Drake – "God'S Plan" (Режиссер: Karena Evans)

Shawn Mendes – "In My Blood" (Режиссер: Jay Martin)

Ed Sheeran – "Perfect" (Режиссер: Jason Koenig)

Justin Timberlake (featuring Chris Stapleton) – "Say Something" (Режиссер: Arturo Perez Jr.)

Лучший монтаж:

The Carters – "APES**T" (Монтаж: Taylor Ward and Sam Ostrove)

Childish Gambino – "This Is America" (Монтаж: Ernie Gilbert)

Bruno Mars (featuring Cardi B) – "Finesse (Remix)" (Монтаж: Miguelina London)

Janelle Monáe – "Make Me Feel" (Монтаж: Deji Laray)

N. E. R. D and Rihanna – "Lemon" (Монтаж: Taylor Ward)

Taylor Swift – "Look What You Made Me Do" (Монтаж: Chancler Haynes for Cosmo)

Лучшие визуальные эффекты:

Avicii (featuring Rita Ora) – "Lonely Together" (Визуальные эффекты: KPP)

Eminem (featuring Beyoncé) – "Walk on Water" (Визуальные эффекты: Rich Lee for Drive Studios)

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry" (Визуальные эффекты: Vidal and Loris Paillier BUF at Paris)

Kendrick Lamar and SZA – "All the Stars" (Визуальные эффекты: Loris Paillier BUF at Paris)

Maroon 5 – "Wait" (Визуальные эффекты: Timber)

Taylor Swift – "Look What You Made Me Do" (Визуальные эффекты: Ingenuity Studios)

Песня лета:

Cardi B, Bad Bunny and J Balvin – "I Like It" (победитель)

DJ Khaled (featuring Justin Bieber, Chance the Rapper and Quavo) – "No Brainer"

Drake – "In My Feelings"

Calvin Harris and Dua Lipa – "One Kiss"

Juice Wrld – "Lucid Dreams"

Ella Mai – "Boo'd Up"

Post Malone – "Better Now"

Maroon 5 (featuring Cardi B) – "Girls Like You"

Номинация Push artist of the year:

Hayley Kiyoko (победитель)

Hayley Kiyoko

Chloe x Halle

Sigrid

Lil Xan

Jessie Reyez

Tee Grizzley

Bishop Briggs

Grace VanderWaal

Why Don't We

PRETTYMUCH

SZA

Kacy Hill

Khalid

KYLE

Noah Cyrus

Напомним, как-то так повелось, что очень часто подобного рода события превращаются не в битву модных нарядов, а в парад настоящей безвкусицы. И эта церемония не стала исключением. Например, бывшая пассия Канье Уэста, Эмбер Роуз пришла в красном латексном костюме, в котором, вероятнее всего, собиралась выглядеть женщиной-кошкой.