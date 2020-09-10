"Мулан", "Супер крейзи" и австрийские ленты: что посмотреть в кино на этой неделе

Зрители увидят премьеру долгожданного фильма от Disney

Большой экран ждёт киноманов и любителей качественного кино. Несмотря на то, что афиша кинотеатров не столь насыщенна, как до начала карантина, в этот четверг, 10 сентября, состоится несколько кинопремьер, ради которых точно стоит отправиться в кинотеатр с друзьями, семьей или же самому. Украинских зрителей порадует легкая комедия с Натальей Орейро, а также долгожданная киноадаптация Disney.

Сегодня.Lifestyle подобрали новинки кинопроката, премьера которых стартует в кинотеатрах Украины 10 сентября.

Каннский фестиваль короткометражных фильмов – 2019

На Международном Каннском фестивале в программе короткометражных фильмов было представлено много разных работ. Для показа отобрано семь самых лучших картин, которые были положительно отмечены критиками, а также фондом Cinéfondation и на Двухнедельнике Режиссеров. В программе зрители увидят ленту молодого французского режиссера, ставшая победителем Cinéfondation, а также картины из разных уголков мира – Японии, Израиля, Венгрии и Албании.

Долгожданная премьера приключенческого боевика, выход которого переносили не раз. Фильм "Мулан" является киноадаптацией мультфильма Disney, который вышел в 1988 году. По сюжету, Император издает указ о том, что из-за наступления надвигающихся на Китай Северных захватчиков из каждой семьи в армию должен поступить один сын. В семье заслуженного воина родилось лишь две дочери. Отец вызвался сам идти в войско, но его бесстрашная дочь Хуа Мулан переодевается мужчиной и вступает в ряды Имперской армии.

Она даже не подозревает, что сможет прославиться как самый лучший воин в истории Китая.

Ранее Кристина Агилера выпустила чувственный клип на саундтрек к фильму "Мулан".

Неделя австрийского кино – 2020

Фестиваль собрал самые яркие картины последних лет, которые были сняты австрийскими кинематографистами. В рамках киносмотра зрители увидят такие фильмы:

"Мой друг Зигмунд Фрейд" /Der Trafikant

Вена. Молодой парень встречает свою первую и, как он полагает, последнюю любовь. Разобраться в чувствах и желаниях ему помогает знаменитый психолог.

"Земля под моими ногами" / Der Boden unter den Füßen

Молодая бизнес-консультантка Лола амбициозна. Ее рабочий график загружен до отказа, так как работает она по 100 часов в неделю. Все расписано по минутам. Не входит в ее планы лишь утренний звонок из психиатрической клиники…

"За кулисами Венской оперы" /Backstage Wiener Staatsoper

Документальный фильм о секретах волшебства музыки в Венской опере. Картина раскроет закулисье знаменитого на весь мир оперного театра.

"Как я научился быть ребенком" /Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein

Австрия конца 1950-х годов. Семья австрийского кондитерского магната. Младший сын от природы наделен восхитительным воображением и чувством юмора. Его отец – полная противоположность, не может ужиться со столь непосредственным ребенком и отправляет его в колледж.

Однажды 40-летняя Пилар, которая уже много лет живет только работой, заботой о близких и отношениями с возлюбленным понимает, что она на самом деле несчастна и решает круто изменить свою жизнь. Но для этого ей не хватает смелости. Вот Пилар и решает совершить необдуманный поступок, который послужит ритуалом начала новой жизни. И с этого момента она начинает говорить все, что думает на самом деле, и делать то, о чем так давно мечтала.

Ранее мы знакомили с семью самыми ожидаемыми фильмами Венецианского кинофестиваля, который стартовал 2 сентября на острове Лидо.

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