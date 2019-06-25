Мультфильм "История игрушек 4" побил рекорд проката

Мультфильм возглавил американский и международный прокаты

"История игрушек 4" Фото: YouTube

Продолжение культового мультфильма студии Pixar "История игрушек 4", которое вышло в прокат на прошлой неделе, возглавило американский и международный прокаты по итогам прошедших выходных. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

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Так, в Северной Америке мультфильм заработал 118 млн долл в дебютный уикенд, а в мировом – был установлен новый рекорд среди полнометражных мультфильмов – 238 млн долларов. До этого момента рекордсменом являлся также проект Pixar – "Суперсемейка2", собравшая за премьерный уикенд 235 млн долл.

Стоит отметить, что "История игрушек 4" также вошла в первую тройку проектов с лучшим стартом 2019 года. На первом и втором месте расположились экранизации комиксов Marvel – "Мстители 4: Финал" (357 млн долл) и "Капитан Марвел" (153 млн долл).

Со второго места в американском прокате стартовала новая версия фильма "Детские игры", собравшая в свои дебютные выходные 14 млн долл. Это весьма внушительный результат для проекта, производственный бюджет которого оценивается в 10 млн долл. Третью строчку рейтинга удержал фильм "Аладдин", собравший еще 12,2 млн долл.

Напомним, ранее киностудия Disney опубликовала трейлер мультфильма "История игрушек 4".

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