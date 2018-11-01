Мультсериал "Конь БоДжек" продлен на шестой сезон

Интересно создатели сообщили о новом сезоне

"Конь БоДжек". Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix недавно запустил недетский мультфильм "Разочарование" (Disenchantment) от создателя "Симпсонов" и "Футурамы" – Мэтта Гроунинга. А теперь стало известно, что канал продлил мультсериал "Конь БоДжек" на шестой сезон. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте БоДжека.

Скриншот из соцсети

На рисунке под сообщением изображен съедобный букет, адресованный главному герою. Впрочем, пока неизвестно, когда выйдут новые серии анимационного шоу Рафаэля Боба-Уоксберга.

Отметим, что мультсериал "Конь БоДжек" впервые вышел на Netflix в августе 2014 года. Премьера пятого сезона состоялась 15 сентября этого года.

Напомним, на нью-йоркском Comic Con был представлен первый тизер анимационного сериала "Харли Квинн" (Harley Quinn), где главная героиня говорит голосом Пенни из "Теории большого взрыва" – актрисы Кейли Куоко.