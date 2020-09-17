Мультсериал South Park посвятил спецэпизод пандемии коронавируса

Один из самых резонансных мультсериалов затронет главную тему года

Создатели популярного мультсериала "Южный Парк" решили посвятить специальный эпизод пандемии коронавируса COVID-19. Впервые за 23-летнюю историю сериала, это первый эпизод, который будет длиться один час. Об этом сообщает Rolling Stone.

На официальном YouTube-канале Comedy Central появился тизер, который начинается с того, что отец персонажа Стэна, Рэнди Марш объявляет "Особый пандемический выпуск". Затем Эрик Картман и Кайл Брофловски горячо обсуждают необходимость вернуться в класс и выражают беспокойство по поводу социального дистанцирования. Однако учеба в их школе после начала пандемии теперь выглядит совсем иначе.

Новый эпизод также можно будет доступен к просмотру на HBO Max в течение 24 часов после выхода на Comedy Central.

Премьера выпуска состоится 30 сентября.

Отметим, что на протяжении всей истории сериала в нем затрагивались самые резонансные темы и текущие события в мире. Сериал актуален и уникален тем, что доработка каждой серии длится почти до самой ее премьеры. Даже за неделю до премьеры создатели продолжают вносить коррективы, чтобы соответствовать новостям. Также "Южный Парк" славится своим неполиткорректным подходом к ряду тем.

Ранее мы сообщали, что Джон Дэвид Вашингтон и Зендая снялись в секретном фильме во время пандемии.

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