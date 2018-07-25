Классика мультипликации: ТОП-10 нестареющих мультфильмов

Эти мультфильмы с удовольствием будут смотреть как взрослые, так и дети

Кадр из мультфильма "Балто"

Летняя пора радует теплом, отпусками, а детей каникулами. Чтобы скоротать время в жаркую погоду или просто весело провести время со своими друзьями, предлагаем подборку веселых мультфильмов, которые уже стали классикой и подходят даже взрослым.

"Король Лев"

Мультфильм получил два "Оскара", три "Грэмми", а также три "Золотых глобуса". Мрачные фрагменты музыкальной темы создатели позаимствовали из реквиема Моцарта! Главные герои Симба, Муфаса и Тимон с Пумбой всегда будут радовать детей и взрослых. История о том, как маленький Симба лишился отца и семьи, жил в другой стороне, но вырос и вернул себе статус Короля всех зверей.

"Балто"

Добрый мультфильм о дружбе и преданности, который может разжалобить даже взрослого. Главный герой – молодой волкопес Балто (помесь волка и сибирского хаски). Сюжет мультфильма основан на реальных событиях: в 1925 году храбрая ездовая собака Балто действительно доставила сыворотку против дифтерии и спасла детей городка Нома на Аляске.

"Леди и бродяга"

Диснеевская классика, которая наряду с "Королем Львом" заслужила мирового признания. По сюжету, она — избалованная хозяевами кокер-спаниель Леди, а он — дворовый пес Бродяга. Но именно друг в друге они находят то, чего каждому из них так не хватало. Лирическая, добрая история с поучительными моментами.

"Остров сокровищ"

Даже если вы не читали "Остров сокровищ", то стоит посмотреть этот мультфильм. По сюжету, шхуна "Испаньола" отправляется в южные моря, чтобы найти сокровища, спрятанные капитаном Флинтом на одном из островов. Только вот при приближении к заветному острову оказывается, что половина экипажа вовсе не матросы, а пираты — тут и начинается самое интересное. Отметим, что над "Островом сокровищ" работали две команды мультипликаторов. Одна пользовалась методом классической рисованной анимации, а вторая — "методом плоской марионетки". В итоге у Сильвера поочередно нет то левой ноги, то правой. Но этого многие не замечают.

"Планета сокровищ"

Да-да, есть и такой мультфильм – "Планета сокровищ". Это история по мотивам "Острова сокровищ". Тут также есть Джим Хокинс, также присутствует капитан Флинт, тоже сокровища. Вот только действие уже происходит не в море, а в космосе. Такой стиль называется "аэропанк". И помогает найти сокровища интересная карта и робот. Во всяком случае, если вы хотите услышать старую историю, но новыми словами, посмотрите "Планету сокровищ".

"Спирит: Душа прерий"

Свобода и просторы – главное для героя мультфильма дикого жеребца Спирита. Однажды появляются люди и пытаются сделать из него военную лошадь. Спирит не хочет быть никем прирученным — он привык к свободе и ценит ее. Отдельное внимание стоит обратить на композиции немецкого музыканта Ханса Циммера ("Интерстеллер", "Шерлок Холмс", "Темный рыцарь", "Начало") и песни канадского рокера Брайана Адамса.

"Мулан"

Мультфильм переносит с древние дикие времена. Главной героине мультика Мулан (в переводе с китайского значит "Магнолия") из-за нападения гуннов приходится переодеться в мужскую одежду и пойти на войну. Все для того, чтобы уберечь пожилого отца. Единственный ее спутник — обаятельный дракончик Мушу. Кстати, в мультике Мулан несколько раз появляется в желтой юбке. И на самом деле за такое ее запросто могли казнить: тогда в Китае желтый цвет разрешалось носить лишь членам императорской семьи.

"Приключения капитана Врунгеля"

Мультсериал режиссера Давида Черкасского, снятый по мотивам повести Андрея Некрасова. Бывшему морскому капитану Христофору Бонифатьевичу Врунгелю предлагают участвовать в международной парусной регате для одномачтовых яхт вокруг света. Он со своим помощником Ломом незамедлительно отправляется в путешествие. К себе в команду они взяли Фукса, который в чехле для контрабаса носил украденную статую.

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"Как приручить дракона"

История викинга по имени Иккинг, который не хочет убивать драконов, как его племя. Мир Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно встречает дракона Беззубика, который поможет ему и другим викингам увидеть привычный мир с совершенно другой стороны и подружиться с драконами. Кстати, в феврале 2019 года в прокат выйдет третья часть этого мультфильма.

"Карлик Нос"

Тоже классика мультипликации. Злая колдунья хочет стать властительницей мира, но ей нужно совершить древний ритуал. Чтобы оживить зло, титана, обращенного в камень, она должна коснуться руки ребенка с очень добрым сердцем. Колдунья обманом заманивает к себе юного Якоба, и когда тот отказывается ей помочь, превращает его в уродливого карлика с огромным носом.

Напомним, Сегодня.Lifestyle публиковал список мультфильмов украинского производства, которые помогут малышам и детям постарше выучить английский язык, узнать все о космосе и нашей планете, а также о природе.