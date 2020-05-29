Муж актрисы из фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса

Актриса также борется с вирусом

Известная 61-летняя актриса Наталья Вавилова стала вдовой. Ее муж, 81-летний режиссер Самвел Гаспаров умер от коронавируса. Известно, что Наталья Вавилова также заразилась коронавирусом и проходит лечение.

О смерти супруга звезды фильма "Москва слезам не верит" написал редактор Георгий Сааков.

Наталья Вавилова потеряла мужа Фото: kino-teatr.ru

"Скончался замечательный кинорежиссер Самвел ГАСПАРОВ, уроженец Тбилиси, выпускник ВГИКа, ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть"", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска". Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел...", – написал Георгий Сааков в Facebook.

Редактор также пожелал скорейшего выздоровления Наталии Вавиловой.

Актриса Наталья Вавилова познакомилась с режиссером Самвелом Гаспаровым в 1979 году на премьере фильма "Москва слезам не верит", в котором она сыграла одну из главных ролей – Александру.

Ранее мы сообщали, что известная российская актриса заразилась коронавирусом и сбежала из больницы.

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