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Мужчину забрали в полицию во время прямого эфира. Его подозревают в изнасиловании детей

Сегодня, 10:33

Шокирующие подробности семейной драмы в Одесской области раскрылись в ток-шоу "Говорить Україна"

В одном из последних выпусков ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит с понедельника по четверг на телеканале "Украина", раскрылись шокирующие подробности семейной драмы в Одесской области.

13-летняя школьница Татьяна каждую ночь работала на поле. Однажды она пришла на работу и призналась бригадиру, что уже месяц ежедневно ее якобы насилует отчим. Татьяна неоднократно рассказывала об этом матери и другим родственникам, но никто не верит и не хочет помочь.

Бригадир сразу оповестила об этом факте сельскую общественность, полицию и обратилась к Алексею Суханову.

Телеведущий Алексей Суханов
Телеведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Татьяна мне призналась, что отчим ее бьет и насилует. Я спросила, давно ли он такое делает? Она сказала, что это происходило ежедневно в течение июля, пока мама лежала в больнице. Он делал это ежедневно в обед. Посылал ее младшего брата за водкой, а сам закрывал дом и ее насиловал. По словам девочки – это маньяк, и его надо арестовать", – делится женщина и добавляет, что у девочки в тот день было кровотечение.

Татьяна проживает с мамой, отчимом Юрием и младшим братом Павлом в небольшом селе в Одесской области. По ее словам, отчим не только насилует ее, но и домогается восьмилетнего брата. Часто, спасаясь от пьяного отца, парню приходится спать в собачьей будке. Мать обо всем знает, но выгораживает супруга, обвиняя девочку во лжи.

Чтобы узнать, на чьей стороне правда, журналисты "Говорить Україна" провели собственное расследование и проверили на детекторе лжи мужчину, подозреваемого в надругательстве над ребенком.

Мужчину подозревают в изнасиловании детей
Мужчину подозревают в изнасиловании детей
Фото: Pixabay

Во время программы выяснилось, что девочка – не единственная жертва насилия. Односельчане живут в страхе и боятся отпускать на улицу детей. Стало известно, что от Юрия страдали и другие. Он изнасиловал одну из соседок, а еще одна успела убежать. Женщины об этом свидетельствовали в студии телеканала "Украина".

Жена Юрия все отрицает. Следственно-оперативная группа, которую вызвала местная социальная опека, взяла заявление у мамы, что она не имеет претензий к супругу. Только через неделю работнику социальной службы по делам детей удалось добиться открыть уголовное дело и провести медицинскую экспертизу, которая подтвердила воспалительные процессы в организме девочки.

Но в студии "Говорить Україна" мама продолжала все отрицать. "Я не слышала от дочери слов о том, что Юрий ее обижает. Она все врет", – сказала на телеканале "Украина" мама девочки.

После бесед психолога с девочкой стало понятно, что ребенок не обманывает и над ней действительно издевались. Младший ее брат тоже находится в подавленном состоянии. Специалисты отметили, что он очень истощен и боится собственных родителей. А однажды признался, что Юрий касался его обнаженного.

Подозреваемый в преступлениях прошел тест на детекторе лжи, который подтвердил, что он насиловал Татьяну и другую женщину, а также бил сына. Не теряя ни секунды, работники "Говорить Україна" вызвали полицию, а детей направили в социальную службу. Ток-шоу "Говорить Україна" и в дальнейшем будет наблюдать за развитием событий.

Тем временем Netflix снимает документальный фильм о протестах в Беларуси.

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Источник: Сегодня
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