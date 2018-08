Музыка, море и развлечения: Koktebel Jazz Festival и НЛО TV представляют

Фестиваль пройдет в Черноморске с 16 по 19 августа

Koktebel Jazz Festival. Фото: пресс-служба

В этом году самый атмосферный и яркому музыкальный фестиваль на берегу моря Koktebel Jazz Festival пройдет с 16 по 19 августа в Черноморске на пляже б/о "Чайка", где артисты со всего мира разместятся на четырёх сценах – Nu Jazz, Jazz&Blues Cafe, Open и Special. Молодежный телеканал НЛО TV, продолжая приятную традицию, стал медиапартнером фестиваля и готовит для гостей приятные сюрпризы!

На берегу моря каждый гость найдет яркое креативное пространство от НЛО TV, где сможет сделать уникальные снимки на светящейся фотозоне, получить подарки и зарядиться отменным настроением! Самые активные пользователи соцсетей также смогут стать обладателями трендовых призов, а некоторые – уже сейчас выиграть абонемент на фестиваль.

Что же предлагают организаторы гостям? Сцена Nu Jazz Stage откроется 16 августа в 19:30 уже традиционным Днем Украинской Музыки – сыграют Dakh Daughters, Onuka, Олег Скрипка и НАОНИ, а первой на сцену выйдет харьковская группа Heart Beat Brass Band.

17 августа на Nu Jazz будет представлена программа "Мастерская и друзья на море", которая соберет новые украинские музыкальные проекты и станет самым полным срезом "свежей" украинской музыки.

В субботу, 18 августа, Nu Jazz откроется премьерой нового проекта Лауры Марти SHINE, певицы года по версии ELLE Ukraine, затем на сцену выйдут преображенные KOOP OSCAR ORCHESTRA, Мартина Топли-Берд, экс-вокалистка Massive Attack, выступит в Украине впервые, а легендарные Morcheeba в своем "золотом" составе со Скай Эдвардс представят новый долгожданный альбом Blaze Away.

Черноморск Фото: facebook.com/koktebeljazz

19 августа Nu Jazz заработает с 17:00. На ней выступят Drum&Tuba Band – банда без единого электронного инструмента, только живые духовые, одесский фолк Феликс Шиндлер и Деньги Вперед, волшебный Laud – финалист нацотбора на Евровидение 2018, экспериментаторы электроакустики DZ'OB, представители эпатажного электро-фэшн Beissoul & Einius и легенды ямайского регги Inner Circle. Закроется Джаз Коктебель грандиозным спецпроектом от Хамерман Знищує Віруси "Кабаре для взрослых: ХЗВ All Star".

Open Stage – фабрика по открытию украинских молодых звезд и талантов, открывается в 10:20. 16 августа на ней выступит Юрій Самовілов Гуртом, Роялькіт и adm:t, 17 августа – Jungleman, Aliens Love the Ocean и Verry The Jerry, 18 августа – The Muss, Love & Joy и Le Cœur, 19 августа – Tatis.

В программе Koktebel Jazz Festival состоится спецсобытие – большая премьера-концерт фильма Jazz&More – о Джаз Коктебель и людях, которые его создают. Премьера пройдет 15 августа в 19:00 во Дворце культуры и искусств Черноморска при участии съемочной группы и замечательного музыканта-импровизатора Романа Коляды. Проект пройдет при участии Департамента культуры. Вход свободный.

К слову, вход на Koktebel Jazz Festival свободный каждый день до 16.00. В это время даже если у вас нет абонемента, вы сможете послушать выступления музыкантов Open Stage, ознакомиться с выставками и поучаствовать в конкурсах.

Напомним, культовый британский коллектив Morcheeba станет хедлайнером фестиваля Koktebel Jazz Festival.