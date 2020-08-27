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Музыкальный фестиваль Zaxidfest перенесен на 2021 год

Сегодня, 18:08

Организаторы фестиваля считают такое решение несправедливым

Популярный музыкальный фестиваль Zaxidfest, который ежегодно проходит во Львовской области, не состоится в 2020 году. Такое решение было принято в связи с тем, что Львовская область попала в "оранжевую" зону карантина.

Zaxidfest должен был состояться с 4 по 6 сентября. О его отмене сообщили организаторы на официальной Facebook-странице, прокомментировав причину такого решения. Организаторы отметили, что боролись до последнего, чтобы Zaxidfest состоялся и заявили, что "адаптивный карантин адаптирован под друзей тех, кто принимает решения".

Zaxidfest не состоится в 2020 году
Zaxidfest не состоится в 2020 году
Фото: facebook.com/zaxidfest

"К сожалению районная власть запрещает проводить Zaxidfest 4-6 сентября. Несмотря на то, что все лето все крупные города миллионники имеют массу концертов, массовых собраний, митингов, съездов и фестивалей. До последнего момента район, в котором мы планировали проводить фестиваль был в зеленой зоне. К сожалению, все выглядит так, что адаптивный карантин адаптирован под друзей тех, кто принимает решения, а не под всех. Правила игры не одинаковы для всех. Возможно это связано с гражданской позицией организаторов. Мы считаем это решение властей несправедливым и не согласны с ним. Это избирательное применение законов", – говорится в заявлении организаторов фестиваля.

Организаторы фестиваля написали, что оспаривать решение властей уже времени нет. Далее они отметили, что обеспечить функционирование фестиваля без медиков, полиции, пожарных, которые не имеют права работать без разрешения властей, они не могут.

"Мы не являются адептами секты, отрицающей существование covid-19, также мы не хотели банкета во время чумы. Мы за четкие, прозрачные и понятные правила, одинаковые для всех организаторов для проведения ивентов", – написали организаторы Zaxidfest.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут вернуть жесткий карантин – главный санврач оценил возможность возобновления жестких ограничений.

Напомним, что карантин в Украине продлен до ноября.

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