Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Музыкальный продюсер "Маски": "Конкурс на участие в шоу – 5 человек на место"

Сегодня, 13:35

Проект будет состоять из 12 эпизодов

Оригинальное гипершоу "Маска", премьеру которого готовит телеканал "Украина", с первых минут захватит зрителей своей невероятной секретностью. Ведь кто будет скрываться под экстравагантными костюмами – мы не узнаем, пока участник не покинет проект. Как проходили пробы претендентов на участие в шоу, какие песни чаще всего исполняли звезды на отборе и почему создатели проекта никогда не называют участников по имени, рассказал музыкальный продюсер "Маски" Сергей Грачев.

Украинский проект
Украинский проект "Маска" будет состоять из 12 эпизодов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Над масштабным телешоу "Маски" работает огромная команда профессионалов, чтобы сделать украинскую адаптацию всемирно известного формата The Masked Singer яркой, зрелищной и неповторимой.

За музыкальную часть проекта отвечает известный украинский продюсер и аранжировщик Сергей Грачев. У Сергея огромный опыт работы с ведущими украинскими артистами, среди которых Оля Полякова, Верка Сердючка, Валерий Меладзе, Ирина Билык, Вера Брежнева, Наталья Могилевская, группы "ВИА Гра", DZIDZIO, "НЕАНГЕЛЫ", и артистами ближнего зарубежья.

На участие в шоу "Маска" пробовались десятки самых популярных украинских селебрити, а кастинг был очень серьезным – на одно место претендовали сразу 5 звезд.

Украинский проект
Украинский проект "Маска" будет состоять из 12 эпизодов
Фото: скриншот

"Мы прослушали очень много претендентов, голосовые пробы проходили у меня в студии на протяжение трех месяцев – с июня по август, – рассказывает Сергей Грачев. – Каждый потенциальный участник должен был исполнить не одну, две или три песни, а около десяти. Ведь ключевая задача нашего шоу –замаскировать голос настолько, чтобы он звучал красиво, но в то же время неузнаваемо. Есть так называемые "универсальные" композиции, которые на вокальных пробах пели чаще всего, ведь они подходят одинаково хорошо как для мужского, так и для женского исполнения. Например, песня "Снег" Ирины Билык или "Опять метель" Константина Меладзе".

К слову, Сергей – один из немногих создателей шоу, которые знают, кто же будет скрываться под масками. Но на всех этапах подготовки, говорит музыкальный продюсер, звезд максимально разводили по времени, чтобы никто из них не узнал об участии в проекте своих коллег.

Украинский проект
Украинский проект "Маска" будет состоять из 12 эпизодов
Фото: скриншот

"Как претенденты на участие в шоу, так и утвержденные артисты у нас никогда не пересекаются – все невероятно засекречено! Даже между собой мы никогда не называем настоящие имена участников – только по названиям Масок, за которыми они будут скрываться", – отмечает музыкальный продюсер проекта.

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на канале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Тем временем модель и ведущая другого шоу Аманда Ироанья рассказала, как сняться для Netflix и стать партнершей Жан-Клод Ван Дамма.

Все подробности в спецтеме Маска: все о шоу

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Героиня шоу "Женаты с первого взгляда" расторгла брак через два дня после свадьбы (фото) Приколы "Великого футбола". Чайник Мили, успокоительное Леона и еще 10 забавных моментов На НЛО TV премьера нового сезона шоу «Без краватки» Телеканал «Украина» представил музыкального продюсера шоу «Маска»
шоу афиша шоу "Маска"
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Оладьи из тыквы: быстро и просто
Оладьи из тыквы: быстро и просто
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду

Популярные статьи

Вчера, 16:26Афиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

Вчера, 14:45Food

Что приготовить на Хэллоуин детям: ТОП-5 рецептов к празднику

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

Вчера, 08:17Fun

21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряEvents

Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

28 октябряFun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

28 октябряTravel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

28 октябряEvents

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

28 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

27 октябряFood

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Новости партнеров

Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
У Видаля очень горячая подружка - просто огонь!
У Видаля очень горячая подружка - просто огонь!
Українка, яка переписала світову історію зі стрибків у висоту
Українка, яка переписала світову історію зі стрибків у висоту
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Пирог с абрикосами: удачный рецепт быстрого и вкусного теста
Пирог с абрикосами: удачный рецепт быстрого и вкусного теста
Елена Кравец показала редкие снимки с детьми и мужем
Елена Кравец показала редкие снимки с детьми и мужем
Что из средств защиты лучше всего предохраняет от коронавируса
Что из средств защиты лучше всего предохраняет от коронавируса
"Жена" Олега Винника похвасталась безупречной фигурой
"Жена" Олега Винника похвасталась безупречной фигурой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять