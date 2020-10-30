Музыкальный продюсер "Маски": "Конкурс на участие в шоу – 5 человек на место"

Проект будет состоять из 12 эпизодов

Оригинальное гипершоу "Маска", премьеру которого готовит телеканал "Украина", с первых минут захватит зрителей своей невероятной секретностью. Ведь кто будет скрываться под экстравагантными костюмами – мы не узнаем, пока участник не покинет проект. Как проходили пробы претендентов на участие в шоу, какие песни чаще всего исполняли звезды на отборе и почему создатели проекта никогда не называют участников по имени, рассказал музыкальный продюсер "Маски" Сергей Грачев.

Украинский проект "Маска" будет состоять из 12 эпизодов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Над масштабным телешоу "Маски" работает огромная команда профессионалов, чтобы сделать украинскую адаптацию всемирно известного формата The Masked Singer яркой, зрелищной и неповторимой.

За музыкальную часть проекта отвечает известный украинский продюсер и аранжировщик Сергей Грачев. У Сергея огромный опыт работы с ведущими украинскими артистами, среди которых Оля Полякова, Верка Сердючка, Валерий Меладзе, Ирина Билык, Вера Брежнева, Наталья Могилевская, группы "ВИА Гра", DZIDZIO, "НЕАНГЕЛЫ", и артистами ближнего зарубежья.

На участие в шоу "Маска" пробовались десятки самых популярных украинских селебрити, а кастинг был очень серьезным – на одно место претендовали сразу 5 звезд.

Украинский проект "Маска" будет состоять из 12 эпизодов Фото: скриншот

"Мы прослушали очень много претендентов, голосовые пробы проходили у меня в студии на протяжение трех месяцев – с июня по август, – рассказывает Сергей Грачев. – Каждый потенциальный участник должен был исполнить не одну, две или три песни, а около десяти. Ведь ключевая задача нашего шоу –замаскировать голос настолько, чтобы он звучал красиво, но в то же время неузнаваемо. Есть так называемые "универсальные" композиции, которые на вокальных пробах пели чаще всего, ведь они подходят одинаково хорошо как для мужского, так и для женского исполнения. Например, песня "Снег" Ирины Билык или "Опять метель" Константина Меладзе".

К слову, Сергей – один из немногих создателей шоу, которые знают, кто же будет скрываться под масками. Но на всех этапах подготовки, говорит музыкальный продюсер, звезд максимально разводили по времени, чтобы никто из них не узнал об участии в проекте своих коллег.

Украинский проект "Маска" будет состоять из 12 эпизодов Фото: скриншот

"Как претенденты на участие в шоу, так и утвержденные артисты у нас никогда не пересекаются – все невероятно засекречено! Даже между собой мы никогда не называем настоящие имена участников – только по названиям Масок, за которыми они будут скрываться", – отмечает музыкальный продюсер проекта.

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на канале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

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Все подробности в спецтеме Маска: все о шоу

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