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"Мы готовы на 100%": что ждет киноманов на ОМКФ 2019

Организаторы кинофестиваля рассказали, что нового будет в этом году на ОМКФ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
ОМКФ 2019
ОМКФ 2019
Фото: Facebook / Odesa International Film Festival

Десятый Одесский международный кинофестиваль, который объявил фильмы-участники конкурсных программ и стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", пройдет с 12 по 20 июля. Уже известно, что добавились новые локации и номинация. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы кинофестиваля.

Смотрите видео о закулисье ОМКФ 2018:

"Мы готовы на 100%. Мы прошли тернистый путь, начиная с 40 тысяч посещений в 2010 году до более чем 150 тысяч зрительских посещений в 2018 году. В этом году ожидаем еще больше гостей в честь юбилея", — отметила президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Одной из причин увеличения количества зрителей Тигипко считает добавление новой локации. Так, новым партнером кинофестиваля стал семизальный Multiplex, рассчитанный на 800 человек. Директор кинофестиваля также отметила, что в этом году будет два open-air показа на Потемкинской лестнице. Первый состоится 14 июля, а второй перед – закрытием кинофестиваля 19 июля. До церемонии закрытия юбилейного фестиваля одесситы и гости города смогут увидеть эксклюзивный арт-перформанс "Сходи на …" Влада Троицкого.

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Стоит отметить, что для участия в конкурсе было подано 959 фильмов. Из них отобрали лучшие киноленты из Украины, Грузии, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Германии, Швеции, Уругвая, Литвы, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Италии, Албании, Китая, Люксембурга, Бельгии, Израиля и Франции. В международную конкурсную программу отобрали 12 кинофильмов, среди которых дебютирует лента украинского режиссера Наримана Алиева "Домой", которую показали на Каннском кинофестивале 2019.

В национальную конкурсную программу вошли четыре полнометражные и десять короткометражных лент. В конкурс европейских документальных фильмов включили восемь кинолент. Организаторы кинофестиваля подчеркнули, что в этом году появилась новая номинация – "Приз зрительских симпатий". После кинопоказов зрители смогут оценивать фильмы-участников национальной конкурсной программы по шкале от 1 до 5.

"В этом году комедий больше, чем обычно. С особенным, абсурдным юмором про нонсенс мира, где режиссеры с иронией показывают недопонимание между людьми", – рассказал программный директор ОМКФ Антельм Видо. 

Напомним, легендарная французская актриса, обладательница премии "Сезар" за лучшую женскую роль Катрин Денев станет специальной гостьей 10-го Одесского международного кинофестиваля 2019.

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Источник: Сегодня
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