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"Мы не смеемся над войной, мы смеемся смерти в лицо": Дмитрий Тубольцев о новом фильме "Наши котики"

Актер рассказал о курьезных ситуациях, юморе и дружбе на съемочной площадке фильма

Актер Дмитрий Тубольцев Фото: пресс-служба

В прокат вышла украинская комедия про войну на Донбассе "Наши котики" режиссера Владимира Тихого. Дмитрий Тубольцев, исполнитель главной роли – добровольца с позывным ЛЕТО, пошел добровольцем в АТО в 2014 году. Он не по наслышке знает, что такое война, окопы, снаряды.

В интервью Сегодня.Lifestyle актер рассказал о своем герое, эмоциях во время съемок, а также курьезных ситуациях.

Почему для вас было важно принять участие в фильме? Имеют ли право украинцы смеяться над серьезными вещами?

Мы не смеемся над войной, мы смеемся смерти в лицо. Чтобы избавиться от ложного пафоса и не ослепнуть, мы должны смотреть иронически на те вещи, из-за которых можем потерять здравый смысл. Если бы мы не шутили на фронте в перерывах между боями, не издевались и не смеялись над "сепарами", то психика могла бы и не выдержать, и мы бы стали опасными для самих себя. Юмор позволял нам быть в равновесии, благодаря юмору мы оставались людьми.

Актер Дмитрий Тубольцев Фото: пресс-служба

На просмотре фильма для ветеранов побратимы вспоминали и узнавали ситуации, которые случались с каждым из нас. Во-первых, сыграть в "котиках" для меня было важно потому, что это кино сейчас актуально. Во-вторых, это касается меня лично. А еще для меня это важно как для актера, ведь не каждому выпадает шанс сыграть в таком фильме. Мне нравится работа с Владимиром Тихим, поскольку он очень умело сочетает разные жанры. Для каждого актера – это определенный экзамен для самого себя.

Какие эмоции вы испытывали во время съемок? Трудно было возвращаться в трагические события 2014-го?

Трудной была только одна сцена – похороны побратима. В этот момент я вспоминал ребят, которых мы хоронили на фронте. А вот от съемок сцены, где горит Красная площадь и страдает Путин, я получал огромное удовольствие. С коллегами по площадке мы стали одной семьей. Больше, чем просто коллеги, поэтому работать было очень приятно. Мы чувствовали, что делаем важное общее дело. Наш фильм – это благодарность всем ребятам, которые пошли на фронт, защищая нашу страну от агрессора.

Какой он, ваш герой? Является ли он вашим прототипом или, наоборот, полная противоположность? Охарактеризуйте его.

В основе моего героя я сам. Режиссер писал его с меня. В фильме его даже зовут Дмитрий, только псевдоним другой. Также я принципиально снимался в своей форме, в которой воевал. А в конце фильма вы увидите реальную историю из моей жизни: когда вернулся с фронта, не мог найти себе места и работу. Было очевидно, что в нашей стране Революция Достоинства еще не закончена и продолжается. Кстати, из-за "Котиков" мне дважды отказали в ролях в сериалах. Как оказалось, их хотели продавать и на российский рынок.

Актер Дмитрий Тубольцев Фото: пресс-служба

Были ли какие-то специфические задачи, которые перед вами ставил режиссер?

Ничего сложного для меня не было, ведь все это я умею делать и много раз делал в жизни.

Есть ли в фильме правдивые курьезные ситуации?

Владимир Тихий много раз повторял, что сценарий "Котиков" на 50% состоит из реальных событий. Во время титров демонстрируются реальные видео хроники, снятые на фронте: веселые, забавные, с животными. Все, как в жизни.

Главные герои фильма "Наши котики" Фото: пресс-служба

Как вам работалось вместе с партнерами?

Работать с командой было очень круто. Бывает такое, что ты можешь не соглашаться с партнером на площадке, у него другой творческий взгляд. А здесь Володя (режиссер Владимир Тихий – ред.) собрал в соответствии с собой талантливых людей. Это не первый мой фильм с Тихим. Я очень люблю его как режиссера. У нас сразу появились шутки, соответствующие тематике кино, и образовалась дружеская атмосфера. Мы все очень сблизились и сейчас также дружим в жизни. Особенно со Стасом Бжезинским. Мы знали друг друга и раньше, постоянно играли вместе в театре (у него были роли моих младших братьев). Когда я пошел добровольцем, они вместе с Ирмой Витовской действительно собирали мне на "броник" и "снарягу" и лично на машине Ирмы привезли мне на базу.

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