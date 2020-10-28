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Мы посмотрели первую серию "Отыграть назад" с Николь Кидман. 7 выводов

Сегодня, 14:10

Помогаем вам разобраться, стоит ли смотреть новый сериал о тайнах семейной жизни

25 октября на HBO вышел мини-сериал "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. Этот драматический триллер рассказывает историю счастливой и успешной женщины, жизнь которой рушится в один миг. Мужа Грейс обвиняют в убийстве, и теперь она должна во всем разобраться ради своего сына.

В день выхода сериал просмотрели более 1,4 миллиона человек, как сообщают THR. Мы тоже не прошли мимо первой серии, а сейчас поможем вам сориентироваться, подойдет ли эта история для вас.

7 выводов после просмотра первой серии

Сериал "Отыграть назад"
Сериал "Отыграть назад"
Фото: Imdb.com

1. У "Отыграть назад" известный сценарист – автор "Большой маленькой лжи" Дэвид Эдвард Келли. И, конечно, внимание привлекают звездные исполнители главных ролей – Николь Кидман и Хью Грант.

Николь Кидман, "Отыграть назад"
Николь Кидман, "Отыграть назад"
Фото: Imdb.com

2. В сериале все так красиво: богатая жизнь, элитная школа, изысканные наряды, и классическая музыка за кадром. Но все же, чего-то не хватает. И, вынуждены признать, первые 30 минут серию смотреть скучно.

3. Хоть история и начинается с убийства – сильного переживания за героев не возникает. Персонажи не привлекают как личности, и никому из них не хочется сочувствовать. Они просто живут своей зажиточной и скучной жизнью.

4. И лишь молодая мама Елена выбивается из этого круга, чем и смущает богачей. Она – как глоток свежего воздуха, и связывает между собой все части этой истории.

Елена, персонаж сериала "Отыграть назад"
Елена, персонаж сериала "Отыграть назад"
Фото: Imdb.com

5. Во время просмотра постоянно ждешь развития событий и какого-то ужасного проишествия. Зрителю намекают, что скоро что-то произойдет, нагнетают обстановку. Но делают это очень медленно, из-за чего можно разочароваться в сериале и сразу его бросить.

Но мы предлагаем дать ему еще один шанс!

6. Ведь во второй половине серии события наконец-то набирают обороты и тут от экрана уже не оторваться. Происходит страшное убийство, а главная героиня начинает сомневаться в идеальности своей жизни и в том, что может доверять даже самым близким людям.

7. К концу первой серии определенно просыпается интерес к событиям истории и персонажи начинают казаться интересными, за ними хочется наблюдать.

Поэтому, наш вердикт – посмотреть сериал все же стоит, ведь у него есть потенциал.

И мы очень надеемся, что эта история окажется как дорогое вино – которое нужно распробовать, и к чьему вкусу нужно привыкнуть.

Всего в "Отыграть назад" шесть серий. Вторая выйдет в воскресенье, 1 ноября.

Трейлер мини-сериала "Отыграть назад" вы можете увидеть ниже:

Ранее стало известно, что HBO выпустит две бонусные серии "Эйфории" в этом году. Также вам может быть интересно, почему сериал "Эмили в Париже" стал популярным в Украине.

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