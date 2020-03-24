Интервью

"Мы все видим, кто есть кто": Елена Репина из "Реальной мистики" рассказал о своем персонаже, работе и дружбе

30 марта на телеканале "Украина" стартует последний сезон скриптед-реалити "Реальная мистика"

30 марта на телеканале "Украина" стартует последний сезон скриптед-реалити "Реальная мистика". Герои проекта 10 сезонов находили рациональное объяснение таинственным вещам, а вот финал раскрыл малоприятные секреты из прошлого персонажей "Реальной мистики". О том, оправдывает ли свою героиню, как любит отдыхать, и легко ли заводит новых друзей, актриса Елена Репина рассказала в эксклюзивном интервью.

Сюжетные повороты финального сезона "Реальной мистики" больше раскроют личность каждого героя, его тайные мотивы, неприемлемые поступки из прошлого. Все это даст понимание, почему этот герой стал таким, и что его мотивирует сейчас – зритель по-новому посмотрит на каждого персонажа.

Елена Репина Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вера Ивановна совершила нелицеприятный поступок в прошлом. Оправдываете свою героиню, поступили бы так же?

Конечно, потому что я на такое способна. Да все мы способны. Никто не знает, на что мы способны, пока нас жизнь не загонит в угол. Очень хорошо жить, когда быт налажен, все хорошо, все спокойно. Вот это время, в котором мы сейчас живем, жуткое, непонятное, обманное, лживое, кровавое, ненавистное время, оно имеет один положительный момент. Мы все видим, кто есть кто. На кого можно положиться, кто был другом, а кто им не был.

Ваш лично круг близких друзей сужается с годами, или вы легко впускаете в него новых людей?

Я уже не впускаю никого. Практически никого. Есть для меня два параллельных мира. Есть люди, а есть нелюди. И мне, по сути, все равно, как к этому относится Вселенная. Я имею право на свое мнение. Круг моих друзей сформировался, это круг взаимовыручки, взаимопомощи, добра, встреч. Мы редко видимся, просто мы все очень занятые люди. И найти точку пересечения, чтобы собрать всех, очень сложно, но мы все равно это делаем! И я знаю, что мы этот день никогда больше никому не отдадим. Потому что там написано – друзья. И это встреча – бальзам на раны. Я безумно люблю принимать гостей, своих друзей у себя. Моя мама страшно любит моих девочек. Она знает кто что любит. И действительно, когда мы собираемся, это праздник, именины сердца.

Финальный сезон скриптед-реалити "Реальная мистика" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Какой сегодня привыкли отдыхать?

Я последние семь лет до августа прошлого года вообще не выезжала за пределы Украины. Самое далекое место, куда я уезжала, это был Кривой Рог на съемки. И я поехала в августе отдыхать на Родос, на две недели. Дело в том, я последние семь лет строила дом, поднимала семью, доучивала сына, мне было всегда чем заняться. 3 дня на Родосе мне было интересно. Но вдруг я поняла, что мне не чего здесь делать. Я заскучала. Мне надо что-то делать! Проходя мимо какого-нибудь палисадника, видя какой-то сорняк, я его непроизвольно вырывала. Я не умею отдыхать. Для меня отдых – это посидеть с семьей, пообщаться, действительно в клумбе покопаться, что-то пересадить, сделать какую-то красоту.

Что выращиваете на своем участке?

Я сама все сажаю. Да, мне помогает моя семья. Естественно, опять посадится картошка, морковка, буряк, лук, редиска, огурцы, помидоры. Зелень всякая возможная, мой любимый сельдерей. И всякие разные приправы. Для того, чтобы, когда придет время сбора сделать аджики, законсервировать огурцы и помидоры, наквасить капусты. У меня стояло два мешка семечек, которые, когда уже делать нечего, лузгать. Я очень бережна как к большим подсолнухам, так и к маленьким. Оставляются для зайцев кочаны капусты. Зайцы иногда прибегают, однажды по снегу пришла стая куропаточек. Вот там я отдыхаю. Очень мало кому я могу показать свою спину. А с близкими я могу расслабиться.

Елена Репина Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Когда собираетесь обсуждаете с друзьями работу?

Нет, мы включаем только нас, мы включаем проблемы друг друга, обязательно дарим друг другу подарки. Это целый процесс. И это все искренне. До слез. Выпили бокал шампанского и можем поговорить. Причем в нашей компании самой младшей подружке 28 лет. У нас нет возраста. Собираются родные души.

В вашей компании есть еще актрисы?

Конечно. Я встретилась с одной девочкой на съемочной площадке, и я увидела такую ауру добра, света, позитива. Очень много в Украине талантливых актеров. Очень! Вообще талантливая нация!. Но вот такого добра, искренности, как у этой девочки, я не видела ни до, ни после. И я безумно рада, что она есть в нашей жизни.

Первый сезон сериала "Реальная мистика" стартовал на телеканале "Украина" в декабре 2015 года, показав высокие рейтинги. В копилке проекта серебряная кнопка YouTube (более 340 тыс. подписчиков), десятки тысяч фолловеров фанатских страниц в соцсетях. "Медиа Группа Украина" заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити "Реальная мистика" с польской группой Polcast.

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