На 66-м году ушел из жизни народный артист Украины

После продолжительной болезни скончался Игорь Славинский

Игорь Славинский. Фото: kino-teatr.ru

Актер и режиссер Театра на Подоле, народный артист Украины Игорь Славинский скончался на 66-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил театральный критик Олег Вергелис.

"Не стало Ігоря Славинського... Сум, розпач, горе. Співчуття рідним, близьким,Театру...", – говорится в сообщении.

Скриншот из соцсети

Как известно, режиссер продолжительное время болел. Но несмотря на болезнь и невыносимую жару, продолжал работать и ездил ставить спектакль в Николаеве.

"Игорь был не только режиссером, но и хорошим актером, он и обустраивал многие спектакли для своих замечательных коллег как сильные актерские бенефисы, как спектакли-исповеди. Поэтому его обожали актеры, его постоянно ждали в театрах разных украинских городов. Недавняя летняя рабочая поездка в Николаев оказалась роковой – последней. Организм не выдержал нагрузок, напряжения, жары. Не выдержал страстного "бега" по кругу. А в родном Театре на Подоле он уже начал работу над булгаковским "Бегом" с его капризными снами. И можно только представить, каким бы был этот спектакль. Но теперь он и сам стал частью наших театральных снов. Светлая память...", – рассказал Вергелис, передает ZN.UA.

Игорь Славинский родился 7 февраля 1953 года. В 1975 году закончил актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого, Работал в театре русской драмы им. Леси Украинки, Молодом театре, с 1987 – актер Театра на Подоле, получил диплом режиссера. С 2008 года занимал должность режиссера-постановщика Театра на Подоле.

Славинский также ставил спектакли на сценах других театров, играл в театрах и преподавал актерское мастерство в КНУТКиТ на курсе Николая Рушковского.

На его счету также около 50 ролей в сериалах и фильмах. Славинский четырежды становился лауреатом премии "Киевская пектораль", в 2010 году получил премию им. Амвросия Бучмы за лучшую режиссуру спектаклей "Мертвые души" и "Люксембургский сад" в Театре на Подоле. В 2018 году получил звание народного артиста Украины.

Напомним, недавно ушел из жизни известный советский режиссер-документалист Игорь Беляев. Кроме того, ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин.