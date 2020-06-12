На большие экраны выходит "Русалка в Париже": европейская романтика в украинских кинотеатрах

Фильм во второй раз выходит в прокат во Франции

Первой романтической лентой в украинских кинотеатрах станет последняя сенсация французского кино – комедийное фэнтези о любви музыканта и прекрасной незнакомки "Русалка в Париже".

Премьера фильма в родной Франции состоялась 11 марта перед самым началом массового закрытия кинотеатров, но благодаря прекрасному сарафанному радио и положительным отзывам прессы, лента возвращается во французский прокат 22 июня.

Актерский состав объединил звезд французского кино: Чеки Карио, который сыграл в культовом фильме 90-х "Плохие парни", Росси Де Пальма, наиболее известная зрителю по фильмам "Джульетта", "Мадам", а также Алексис Михалик, который сыграл в фильме "Семейное ограбление" с Жаном Рено.

Режиссером "Русалки" выступил Матиас Мальзьё, автор визионерской ленты "Механика сердца".

Постер к фильму "Русалка в Парижі" Фото: пресс-служба

Главный герой фильма – Гаспар – талантливый артист с невероятной харизмой и прекрасным чувством юмора. Однако его сердце – неприступный бастион даже для самых сногсшибательных девушек Парижа. Всё изменится, когда, гуляя по ночной набережной Сены, он повстречает настоящую русалку. Теперь для музыканта не имеет значения, что любовь к этим красавицам веками губила сердца мужчин…

Известный французский журнал поставил фильм "Русалка в Париже" наряду с кинолентами Тима Бертона, Мишеля Гондри и культовым фильмом "Амели".

По предварительной информации, украинский зритель сможет окунуться в романтическую атмосферу фильма "Русалка в Париже" уже с 9 июля.

Смотрите трейлер фильма "Русалка в Париже":

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