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На Burning Man презентовали удивительную виртуальную скульптуру из Украины

Сегодня, 16:38

Фестиваль прошел онлайн

Скульптура украинского медиа-артиста Валерия Коршунова была презентована на ежегодном фестивале современного искусства Burning Man, где в прошлом году собралось более 80000 людей со всего мира.

Как и многие другие крупные мировые события, на которые повлияла пандемия, Burning Man в этом году прошел в онлайн-формате. Несмотря на это, на онлайн платформах фестиваля артисты, художники и айтишники презентовали свои арт-скульптуры и арткары, прошли лекции от всемирно известных спикеров, концерты и вечеринки с участием мировых звезд. Заявили о себе и украинцы. Об этом сайту "Сегодня" сообщает пресс-служба.

Скульптура ARTEFACT: PROMETHEUS Валерия Коршунова
Скульптура ARTEFACT: PROMETHEUS Валерия Коршунова
Фото: facebook.com/ArtefactArtProject

На виртуальной Плайе Burning Man 2020 появилась скульптура ARTEFACT: PROMETHEUS – новая работа украинского медиа-артиста Валерия Коршунова, которая имеет отсылку к его знаменитому муралу на ЧАЕС "Взгляд в Будущее". Проект изображает руку Прометея, которая принесла людям огонь, только в нашем случае — в руке у него АРТЕФАКТ как символ пробуждения. Работа была представлена в основной программе Burning Man, поэтому на ее презентацию собрались гости со всего мира и все желающие побывать хотя бы на виртуальном Берне. Каждый мог попасть на мероприятие, скачав приложение и создав себе аватар.

Burning Man 2020
Burning Man 2020
Фото: facebook.com/ArtefactArtProject

"Когда в прошлом году мы писали, что началась новая эра диджитал искусства на Burning Man, мы и подумать не могли, что она достигнет таких масштабов. Когда мы в том году представили первый арт-проект с дополненной реальностью, мало кто относился к такому формату серьезно — потому что Берн это про оффлайн. Но ситуация поменялась, и сегодня берн-комьюнити создало идеальную виртуальную среду для общения, которая передает его "вайб", атмосферу, чувства и генерирует новый уникальный опыт. Всё трепещет внутри от знакомых локаций, общения с комьюнити со всего мира и конечно от того, что наш арт в этом году снова на Плайе", – рассказал автор проекта ARTEFACT, Валерий Коршунов.

Скульптура ARTEFACT: PROMETHEUS
Скульптура ARTEFACT: PROMETHEUS
Фото: facebook.com/ArtefactArtProject

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