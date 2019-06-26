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На День музыки в Харькове 250 человек исполнили песню SunSay

На 60-ти концертных площадках собралось более 25 тысяч человек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
День музыки в Харькове
День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов

Всемирный День музыки в этом году в Харькове проходит уже в шестой раз. По подсчетам организаторов мероприятие собрало от 25 до 27 тысяч человек. В этом году праздник вышел за пределы центра, захватив семь жилых районов, в которые редко "доезжают" культурные события. 

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Разноформатные концерты, перформансы, танцевальные мастер-классы, лекции и кинопоказы расположились более чем на 60 площадках – в основном под открытым небом.

Интересным событием в День музыки стала акция "МЕГАхор", инициированная Хором Одиноких Сердец Сержанта Пеппера. Музыканты пригласили всех желающих присоединиться к совместному исполнению на "Дне Музыки" песни SunSay "Благодаря". К участию в акции зарегистрировались более 200 человек, вместе с музыкантами хора – 250.

Также нельзя не отметить и музыкальный нетворкинг под открытым небом – джем-сцена за СХID OPERA: здесь собрались не только музыканты из разных городов, но и арт-директора клубов, студий звукозаписи и различные культурные деятели. Этот формат организаторы планируют сделать регулярным. 

Отметим, что "День музыки в Харькове" – часть всемирного фестиваля Fête de la Musique, который проходит каждый год 21 июня. Фестиваль появился в Париже в 1982 году, а уже в 1985-м получил международный статус. Сейчас его отмечают более чем в 1 000 городов 120 стран, от Франции и Германии до Коста-Рики и Китая. Последние шесть лет – и в Харькове.

День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов
День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов
День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов
День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов
День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов
День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов
День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов
День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов
День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов
День музыки в Харькове
Фото: Евгений Маслов
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Напомним, во Львове седьмой год подряд 21 июня состоялся Праздник музыки.

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Источник: Сегодня
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