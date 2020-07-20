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На экраны выходит экранизация мирового бестселлера "После ссоры": сюжет, актерский состав и дата премьеры

Сегодня, 12:39

В центре сюжета – история запутанных и сложных отношений двух совершенно разных людей

На большие экраны выходит продолжение нашумевшего хита "После" по одноименному бестселлеру Анны Тодд "После ссоры". Ранее мы также сообщали, что состоится премьера экшн-триллера "Неистовый" с Расселом Кроу.

К главным ролям вернулись очаровательная Джозефин Лэнгфорд (Тесса) и харизматичный красавец Хиро Файнс-Тиффин (Хардин). Актерский состав второй части в ключевых ролях пополнили Дилан Спроус, Кэндис Кинг ("Дневники вампира") и Чарли Вебер ("Как избежать наказания за убийство").

Кадр из фильма "После ссоры"
Кадр из фильма "После ссоры"
Фото: пресс-служба

Режиссером "После ссоры" на этот раз выступил Роджер Кэмбл – постановщик культовых "Жестоких игр", сменивший на этом посту режиссера первой части – Дженни Гейдж.

История сложных отношений, казалось бы, очень разных молодых людей Тессы и Хардина, лишь отягощенная их окружением и семейными тайнами, – стала сенсацией в мировой литературе и киноадаптация романов Анны Тодд была лишь вопросом времени.

"После ссоры"
"После ссоры"
Фото: пресс-служба

Первый фильм "После" вышел на экраны весной 2019-го года и стал настоящим феноменом, дебютировав с первой строчки украинского бокс-офиса. В мире фильм обрел культовую славу, принесшую молодежной романтической драме премии фильма года от Teen Choice Award и E! People’s Choice Award.

"После ссоры"
"После ссоры"
Фото: пресс-служба

Во второй части отношения героев проходят проверку на прочность, автор показывает как сложно что-либо строить после коллапса и как не упустить свой второй шанс на любовь. Вместе с этим перед Тессой и Хардином и профессиональные возможности, и невероятные открытия, ведь новые люди войдут в их жизнь.

"После ссоры" в кинотеатрах с 3 сентября.

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