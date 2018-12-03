На канале "Украина" выходит премьера сериала "Выходите без звонка"

Первую серию можно посмотреть в 18:00

Сегодня, 3 декабря, на канале "Украина" в 18:00 стартует многосерийная детективная история "Выходите без звонка". В этом фильме будут захватывающие трюки, стрельба, драки, любовь и добро, которое побеждает зло. За справедливость борются женщина-следователь и таксист.

"Фильм о нелегкой судьбе девушки-детектива, которая, что сейчас не модно в нашей стране, решила быть честной и помогать людям – раскрывать преступления. Волею судеб они встречаются с парнем таксистом, которому почему-то тоже больше всех надо", – рассказал Алексей Даруга, режиссер.

Зрелищные сцены требуют пространства – большинство эпизодов пришлось снимать на улице. У актеров был элегантный вид и они не показывали, что промерзли до костей. А еще – продолжали играть, даже несмотря на травмы.

"Середина февраля, мороз, на мне довольно легкая одежда была. Очень долго снимали драку, потому что много было очень движения, и нож, и несколько человек были задействованы. И особенно памятный мне этот эпизод тем, что я сломал палец и никому об этом не говорил", – отметил Роман Семисал, исполнитель главной роли в сериале "Выходите без звонка".

А вот Любовь Тищенко, исполнительница главной роли в сериале "Выходите без звонка", сыграла правильного, умного, но в то же время ранимого человека. Создать образ исполнительницы главной роли помог отец – он бывший военный.

"До 18 лет я жила с родителями. Плечом к плечу. И впитывала в себя все те черты, которые есть сейчас, качества, которые сейчас я могу использовать для того, чтобы создавать свой персонаж – Марину", – рассказала Любовь Тищенко.

Отметим, что в съемках сериала принимали участие и каскадеры. Ради нескольких дублей, например, Александр Василенко провел в воде не менее часа. Он сыграл роль парня, которого утопили в реке. Специально для эпизода в сериале Александр сделал татуировку на голове.

"На меня надевают гидрокостюм. Я холод не чувствую и могу 2-3 часа находиться в воде спокойно", – отметил Александр Василенко, актер, каскадер.

На телеканале "Украина" сериалы в прайм на украинском языке стали уже доброй традицией. Поэтому ленте предрекают значительный успех.

"Наша аудитория лучше всего и в первую очередь воспринимает близкий по духу и по сетингу продукт, все хотят узнавать улицы на котором происходит действие, все хотят в героях узнавать себя, своих соседей, обстоятельство и отчасти ассоциировать себя с тем, что происходит на экране. Сериал "Выходите без звонка" стартует уже сегодня – в 18 часов на телеканале "Украина", – рассказала Наталья Стрибук, главный продюсер департамента кино-сериального производства канала "Украина".

Напомним, 22 ноября, в кинотеатре "Жовтень" прошел допремьерный показ сериала. Главную роль в картине сыграет звезда художественного фильма "Киборги" – Роман Семисал.