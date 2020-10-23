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На НЛО TV премьера нового сезона шоу "Без краватки"

Сегодня, 09:32

Дизайнер Артем Климчук и ресторатор Максим Радуцкий – будут не единственными гостями студии

Шоу, в котором очаровательная ведущая Иванна Онуфрийчук общается с настоящими мужчинами и узнает об их тайнах, возвращается на экраны. 23 октября в 23:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера нового сезона шоу "Без краватки".

"Общаться с мужественными, интересными и красивыми мужчинами не надоедает никогда. Я уверена, что нам нужно больше ценить как наших замечательных женщин, так и мужчин. В своем шоу я раскрываю украинских суперменов, узнаю, как они достигли успеха и как относятся к жизни. Политики, спортсмены, звезды шоу-бизнеса, врачи и другие выдающиеся мужчины рассказывают свои секреты и проходят небольшие испытания. Не могу выделить какого-то самого крутого гостя нового сезона, ведь каждый из них по-своему удивляет и поражает. Уверена, зрители сами определятся с фаворитами в мире настоящих украинских мужчин, а я им в этом помогу", – рассказывает ведущая Иванна Онуфрийчук.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба НЛО TV

В гостях в новом сезоне шоу "Без краватки" – дизайнер Артем Климчук, ресторатор Максим Радуцкий, дизайнер, художник Алексей Залевский, народный артист Украины Владимир Гришко, самый сильный человек мира Василий Вирастюк и другие известные украинцы.

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Тем временем телеканал "Украина" представил музыкального продюсера шоу "Маска".

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шоу НЛО TV Иванна Онуфрийчук
Источник: Сегодня
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