На новый лад: появился трейлер фильма "Чего хотят мужчины"

Фильм является ремейком легендарной картины с Мелом Гибсоном

Кадр из фильма "Чего хотят мужчины"

Современный кинематограф просто заваливает зрителей феминистическими фильмами. Так, в сети появился трейлер фильма "Чего хотят мужчины".

Перезагрузкой фильма с Мелом Гибсоном и Хелен Хант "Чего хотят женщины" занимается один из авторов комедий "Совместная поездка" и "Улетные девочки" Джеймс Лопес, а также причастные к оригиналу Мэтт Уильямс и Дэвид МакФэджин. А вот режиссерское кресло занимает Адам Шэнкман ("Лак для волос", "Рок на века", "Лысый нянька: Спецзадание").

В центре сюжета окажется Али Дэвис, спортивный менеджер с пробивным характером, чья карьера едва движется из-за того, что в ее профессии предпочтение отдают коллегам-мужчинам.

Но однажды ей улыбается удача – она попадает в переплет, после чего ей открываются мысли представителей мужского пола. Теперь Дэвис своего не упустит, ведь ее цель – заключить контракт с молодым и подающим огромные надежды спортсменом, за которым также охотятся ее конкуренты. В главных ролях: Тараджи П. Хенсон, Элдис Ходж, Тамала Джонс, Макс Гринфилд, Венди МакЛендон-Кови и др.

Премьера ожидается в 2019 году.

Напомним, BBC и HBO совместно займутся 8-серийной драмой "Джентльмен Джек" (Gentleman Jack) о "первой современной" аристократке традиционной ориентации, которая сразится с землевладельцами, чтобы вернуть своему поместью былую славу.