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На Одесском кинофестивале покажут "Номера" Сенцова и Сеитаблаева. Краткий пересказ

Сегодня, 15:35

Первый фильм Олега Сенцова после долгого заключения

Сегодня на 11-м Одесском кинофестивале состоится показ нашумевшего фильма-антиутопии "Номера" совместного производства Украины, Чехии, Польши и Франции. Режиссеры киноленты – уже хорошо знакомые украинским зрителям Ахтем Сеитаблаев и Олег Сенцов. Съемки проходили дистанционно – Олег Сенцов на тот момент все еще был заключен в колонии строгого режима на севере России и оттуда работал над экранизацией, а Ахтем Сеитаблаев с командой был на съемочной площадке.

О сюжете и впечатляющих деталях создания фильма "Номера", который признала публика на 70-м Берлинале, рассказываем далее.

Кадр из фильма "Номера"
Кадр из фильма "Номера"
Фото: oiff.com.ua

О чем фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера":

Полнометражный фильм "Номера" основан на одноименной пьесе Олега Сенцова, которую он написал еще в 2011 году.

Фильм расскажет о жизни общества в условиях жестокого режима. В мире "Номеров" все подчиняется тоталитарной системе и верховному правителю – Нулю. В центре истории – десять героев, которые привыкли каждый день бегать по кругу и следовать некой "книге Правил" – она диктует им кого любить, что чувствовать и что выбирать. Но однажды с появлением нового жителя все меняется – он разрушает общепринятые стереотипы, поскольку ему чужды эти законы и нормы. Вслед за этим нарушается привычный лад тоталитарной системы. Теперь герои жаждут самостоятельно вершить свою судьбу, а возникшие чувства рушат привычный уклад жизни общества. Однако смогут ли они создать такую систему, которая будет лучше прежней?

Фильм представлен на ОМКФ в секции "Специальные показы".

Кадр из фильма "Номера"
Кадр из фильма "Номера"
Фото: oiff.com.ua

Актерский состав

В фильме играют известные украинские актеры. Александр Ярема, который воплотил роль Первого, играет в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Ирина Мак – роль Второй, которая играла в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, а также снялась в сериале "Поймать Кайдаша". Зрители увидят Виктора Жданова в роли Нуля, а также Дениса Роднянского, Елену Узлюк, Агату Ларионову, Марию Смолякову, Виктора Андриенко, Евгения Черникова, Александра Бегму и Максима Девизорова.

Кадр из фильма "Номера"
Кадр из фильма "Номера"
Фото: themoviedb.org

Интересные факты о фильме "Номера"

  • Находясь в СИЗО, Олег Сенцов отправил тексты написанной пьесы продюсеру Наталье Йозеф, после чего начались читки и в итоге пьеса была поставлена во Львове и в Киеве.
  • Именно друзья Олега инициировали съемки фильма по его пьесе.
  • Однако съемки проходили без физического присутствия автора на площадке – на тот момент Олег Сенцов незаконно находился в российской колонии. Он курировал кастинг актеров, обсуждал декорации с художником-постановщиком в дистанционном формате.
  • По словам Олега Сенцова, идея картины не является отсылкой к какой-либо стране, а описывает любое общество, где действует тоталитарный режим.
  • Сорежиссер фильма, Ахтем Сеитаблаев знаком зрителям по фильмам "Чужая молитва", "Киборги" и "Захар Беркут". Ахтем Сеитаблаев также сыграл в фильме Наримана Алиева "Додому", который в прошлом году был выдвинут на "Оскар" от Украины.
  • Изначально пьеса "Номера" была написана на русском языке, а затем переведена на украинский.
  • На 70-м Берлинском кинофестивале кинокритики сравнили фильм "Номера" с "Догвилем" Ларса фон Триера. Несмотря на упреки по поводу театрализации фильма, кинокритики признали, что картина является отличным киноманифестом против тоталитаризма. Также была отмечена и сильная актерская работа.

Смотрите трейлер фильма "Номера":

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Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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