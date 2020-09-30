На Одесском кинофестивале покажут "Номера" Сенцова и Сеитаблаева. Краткий пересказ
Первый фильм Олега Сенцова после долгого заключения
Сегодня на 11-м Одесском кинофестивале состоится показ нашумевшего фильма-антиутопии "Номера" совместного производства Украины, Чехии, Польши и Франции. Режиссеры киноленты – уже хорошо знакомые украинским зрителям Ахтем Сеитаблаев и Олег Сенцов. Съемки проходили дистанционно – Олег Сенцов на тот момент все еще был заключен в колонии строгого режима на севере России и оттуда работал над экранизацией, а Ахтем Сеитаблаев с командой был на съемочной площадке.
О сюжете и впечатляющих деталях создания фильма "Номера", который признала публика на 70-м Берлинале, рассказываем далее.
О чем фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера":
Полнометражный фильм "Номера" основан на одноименной пьесе Олега Сенцова, которую он написал еще в 2011 году.
Фильм расскажет о жизни общества в условиях жестокого режима. В мире "Номеров" все подчиняется тоталитарной системе и верховному правителю – Нулю. В центре истории – десять героев, которые привыкли каждый день бегать по кругу и следовать некой "книге Правил" – она диктует им кого любить, что чувствовать и что выбирать. Но однажды с появлением нового жителя все меняется – он разрушает общепринятые стереотипы, поскольку ему чужды эти законы и нормы. Вслед за этим нарушается привычный лад тоталитарной системы. Теперь герои жаждут самостоятельно вершить свою судьбу, а возникшие чувства рушат привычный уклад жизни общества. Однако смогут ли они создать такую систему, которая будет лучше прежней?
Фильм представлен на ОМКФ в секции "Специальные показы".
Актерский состав
В фильме играют известные украинские актеры. Александр Ярема, который воплотил роль Первого, играет в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Ирина Мак – роль Второй, которая играла в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, а также снялась в сериале "Поймать Кайдаша". Зрители увидят Виктора Жданова в роли Нуля, а также Дениса Роднянского, Елену Узлюк, Агату Ларионову, Марию Смолякову, Виктора Андриенко, Евгения Черникова, Александра Бегму и Максима Девизорова.
Интересные факты о фильме "Номера"
- Находясь в СИЗО, Олег Сенцов отправил тексты написанной пьесы продюсеру Наталье Йозеф, после чего начались читки и в итоге пьеса была поставлена во Львове и в Киеве.
- Именно друзья Олега инициировали съемки фильма по его пьесе.
- Однако съемки проходили без физического присутствия автора на площадке – на тот момент Олег Сенцов незаконно находился в российской колонии. Он курировал кастинг актеров, обсуждал декорации с художником-постановщиком в дистанционном формате.
- По словам Олега Сенцова, идея картины не является отсылкой к какой-либо стране, а описывает любое общество, где действует тоталитарный режим.
- Сорежиссер фильма, Ахтем Сеитаблаев знаком зрителям по фильмам "Чужая молитва", "Киборги" и "Захар Беркут". Ахтем Сеитаблаев также сыграл в фильме Наримана Алиева "Додому", который в прошлом году был выдвинут на "Оскар" от Украины.
- Изначально пьеса "Номера" была написана на русском языке, а затем переведена на украинский.
- На 70-м Берлинском кинофестивале кинокритики сравнили фильм "Номера" с "Догвилем" Ларса фон Триера. Несмотря на упреки по поводу театрализации фильма, кинокритики признали, что картина является отличным киноманифестом против тоталитаризма. Также была отмечена и сильная актерская работа.
Смотрите трейлер фильма "Номера":
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Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020
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