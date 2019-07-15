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На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус": краткий обзор

В сериале от телеканала "Украина" идет речь о похищении ребенка и попытках матери его вернуть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:58
Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019
Презентация сериала "Маркус" на ОМКФ 2019
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В воскресенье, 14 июля, на Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", была представлена первая серия ко-продукционного сериала Украины и Латвии "Маркус" режиссеров Антона Азарова и Игоря Волкова. Отметим, что в субботу, 13 июля, прошла пресс-конференция секции "Сериалы".

Узнайте, как прошло открытие ОМКФ 2019:


Главный продюсер департамента киносериального производства телеканала "Украина" Наталья Стрибук, а также автор идеи сериала "Маркус" Игорь Волков отметили, как важно сейчас говорить о такой теме – похищение детей. Также они рассказали о подготовительном процессе съемок, кастингах в Украине и Латвии.

"На главную роль – Маркуса мы очень искали актера. Но это был подарок судьбы. Буквально за три дня до съемок пришла проба Александра и мы взяли его в сериал", - отметила Наталья Стрибук.

На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
На ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
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"Маркус" – это драматический фильм, где в центре истории учительница английского языка Полина Клочко, жизнь которой навсегда изменилась после похищения сына Марка. Через несколько лет в рубрике международных новостей в репортаже об инциденте в рижском торговом центре Полина видит своего сына. Теперь его зовут Маркус, но это точно ее ребенок. Героиня идет в полицию, но для возобновления расследования не хватает оснований. Мать, которая чудом получила надежду, решает бороться за сына самостоятельно.

В главных ролях: Александр Нейкенс, Евгения Розанова, Кирилл Рубцов, Рихард Леперс, Лилия Ребрик, Агнесе Цыруль, Ксения Мишина, Михаил Кукуюк.

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Обзор первой серии сериала "Маркус"

Тема похищения детей сейчас очень актуальна, я бы сказала – остро колит глаза и сердца. Сериал "Маркус" как раз об этом – об острой боли, надежде и материнской отваге. Сложно выразить и показать весь объем гнева матери, отчаяния и, вместе с тем, надежды, но актрисе Евгении Розановой это удалось.

В ленте четко подмечены изъяны в ветках системы – правоохранительной, образовательной, а также удачно показаны психотипы персонажей. В частности, не могу не отметить героиню Лилии Ребрик – стерву, экс-супругу силовика. 

После показа у меня были слезы на глазах, ведь сложно не пропускать через себя подобные вещи. 

Напомним, на Одесском международном кинофестивале представили первый тизер фильма "Номера" по пьесе незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

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Источник: Сегодня
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