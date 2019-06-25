На ОМКФ 2019 покажут ретроспективу украинского кино "Голливуд на берегу Черного моря"

В программу вошло шесть фильмов

ОМКФ 2019 Фото: oiff.com.ua

10-й Одесский Международный кинофестиваль, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", на днях объявил все фильмы-участники конкурсных программ. Стоит отметить, что украинские и зарубежные киноленты будут бороться за награды ОМКФ в четырех конкурсных программах – Международный конкурс, Конкурс европейских документальных фильмов, Национальный конкурс. Полный метр и Национальный конкурс. Короткий метр.

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Однако в этом году на ОМКФ Довженко-Центр представляет фильмы-легенды от культовых режиссеров Одесской киностудии в специальной программе "Голливуд на берегу Черного моря". Зрители познакомятся с кинолентами, которые изменили историю украинского и мирового кино. Ретроспектива приурочена к 100-летию Одесской киностудии.

В "Голливуде на берегу Черного моря", как окрестил Одесскую киностудию писатель и редактор студии Юрий Яновский, снимались фильмы, которые становились незаурядными событиями в украинском, русском и мировом кино. Современная киностудия возникла на месте нескольких ателье на Французском бульваре, в которых играли еще звезды дореволюционного кино – Вера Холодная, Осип Рунич, Витольд Полонский.

Предыстория украинского советского кино, а именно ВУФКУ (Всеукраинского фотокиноуправления) началась в январе 1919-го в Харькове с образования вторым большевистским правительством Всеукраинского кинокомитета в структуре Народного комиссариата просвещения. Впрочем, именно в Одессе в 1920-х годах была основная съемочная база ВУФКУ, куда пришли работать как опытные мастера вроде Петра Чардынина и Бориса Завелева, так и молодые и смелые украинские культуртрегеры – Александр Довженко, Лесь Курбас, Иван Кавалеридзе, Даниил Демуцкий и другие. Уже в 1927 году Александр Довженко в "Сумке дипкурьера" обратился к "маринистике", жанра, который до сих пор считается типичным для киностудии, потом тут же снял свои немые шедевры "Звенигора" и "Арсенал".

Не меньший успех имела киностудия и в 1950-60-х годах. "После оккупации и сложных послевоенных лет, когда здесь лишь обслуживались производственные процессы других киностудий, Одесская киностудия, наконец, в 1953 году запустила собственное кинопроизводство. И один из первых послевоенных фильмов Одесской киностудии "Весна на Заречной улице" стал лидером всесоюзного проката – его посмотрели более 30 млн. зрителей", – отметила куратор ретроспективы Анна Онуфриенко, киновед Довженко-Центра.

В Одессе получили свой первый шанс и пространство для экспериментов режиссеры, которые впоследствии стали культовыми – уже упомянутые Александр Довженко, Марлен Хуциев, Станислав Говорухин, Петр Тодоровский, Радомир Василевский, Александр Павловский и другие. Здесь развила свой уникальный абсурдистско-философский стиль и проработала почти всю жизнь Кира Муратова. 1960-е годы – это также расцвет фантастического жанра, в том числе и в украинском кино.

В программу "Голливуд на берегу Черного моря" вошли следующие картины:

"Молчи, грусть, молчи" (1918, реж. Петр Чардынин),

"Ягодка любви" (1926, реж. Александр Довженко),

"Весна на Заречной улице" (1956, реж. Марлен Хуциев, Феликс Миронер),

"Формула радуги" (1966, реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич),

"Военно-полевой роман" (1983, реж. Петр Тодоровский),

"Настройщик" (2004, реж. Кира Муратова).

Интересные формальные поиски заметны в фильме "Формула радуги" (1966) Одесской киностудии, который задал новое – социально-ироничное – направление развития советской кинофантастики. В это же время на киностудии тему Второй мировой войны и людей на войне разрабатывает Петр Тодоровский в своем дебютном фильме "Верность" (1965). Через двадцать лет именно его "Военно-полевой роман" (1983) первым из фильмов, снятых на украинских киностудиях, номинируют на "Оскар".

"Военно-полевой роман" Фото: YouTube

Показы фильмов "Весна на Заречной улице" и "Настройщик" – это посвящения их режиссерам – Марлену Хуциеву и Кире Муратовой, недавно ушедшим из жизни. Уже традиционно несколько фильмов ретроспективы демонстрируются с кинопленки – в этом году это "Военно-полевой роман" и "Настройщик".

Фильм режиссера Петра Чардынина "Молчи, грусть, молчи" был снят в 1918 году. В картине главную роль сыграла Вера Холодная. Декадансная история девушки вращается по кругу, словно пластинка с лирическим романсом, который лег в основу сюжета картины. Героиня фильма, Пола, выступает с мужем – скрипачом-эквилибристом Лорио в цирке. Во время одного из опасных номеров Лорио, будучи нетрезвым, теряет равновесие и калечится. Это ставит крест на их цирковой карьере и заставляет тяжело работать уличными музыкантами, чтобы как-то заработать на жизнь. Это последний фильм Веры Холодной, снятый перед переездом в Одессу, в котором Холодная проявила себя не только как звезда экрана незаурядной красоты и чувственности, но и как непревзойденная драматическая актриса. Из четырех фильмов, которые были сняты при участии Веры Холодной в Одессе, сохранилось только 10 мин., остальные пленки были потеряны. Внезапная смерть актрисы от "испанки" в феврале 1919 года стала трагедией для всего города – ее вышла провожать вся Одесса – многотысячную похоронную процессию удалось зафиксировать кинохроникерам.

Кинокомедия Александра Довженко по собственному сценарию "Ягодка любви" 1926 года – это самый ранний из его уцелевших фильмов (первая работа режиссера "Вася-реформатор" считается утраченной). По сюжету, парикмахер Жан Ковбасюк узнает, что стал отцом. Ребенок перечеркивает все его планы. Жан решает избавиться младенца. Кому бы Жан не подбросил младенца, он каждый раз причудливым образом к нему возвращается. Только когда Жан узнает, что за ребенка можно получить материальную помощь, вновь найти его удается не так просто. На съемках фильма "Ягодка любви" Довженко познакомился с оператором Даниилом Демуцким, с которым впоследствии снял свои самые известные картины.

"Весна на Заречной улице" Фото: YouTube

Один из первых послевоенных фильмов Одесской киностудии – "Весна на Заречной улице" – вышел в 1956 году. Режиссеры кинокартины – Марлен Хуциев, который в марте 2019 года ушел из жизни, и Феликс Миронер. Лента не только рассказала зрителям о своеобразной "весне" в кинематографе, но и стала одним из символов начала политической оттепели в СССР – съемки начались в год смерти Сталина, в 1953 году, а на экраны картина вышла в 1956 году, когда произошла переоценка культа личности. По сюжету, в промышленный городок приезжает молодая и симпатичная учительница литературы, которую направили преподавать в вечерней школе. Один парень с металлургического завода влюбляется в интеллигентную девушку, но найти общий язык молодым людям удается совсем непросто. Красивая история любви разворачивается на фоне весеннего бездорожья, скромных рабочих жилищ и света мартеновских печей. Именно эта простота, узнаваемость и отсутствие конъюнктуры принесли фильма и его героям более 30 миллионов просмотров и всенародную любовь.

Неожиданная фантастическая комедия 1966 года от режиссера "Трех мушкетеров" и "Узника замка Иф" Георгия Юнгвальда-Хилькевича – "Формула радуги". Фильм не только критически иронизирует по поводу абсурдности некоторых ритуалов тогдашней социальной жизни, но и создает канон для дальнейших поисков киностудии в жанре фантастики, известным воплощением которых стал сериал о других двойников – "Приключения Электроника". Инженер-изобретатель, дабы избежать необходимости отсиживать время на бюрократических совещаниях, создает робота-двойника. Но у механического существа свои взгляды на мир и они не всегда совпадают с планами его создателя.

Режиссер Петр Тодоровский в своем фильме "Военно-полевой роман" отходит от буквальной демонстрации войны – наиболее драматические события и собственно войну мы видим только в отражениях на лицах и судьбах людей, так же как и фильмы, которые крутит главный герой со своей рубки киномеханика. Эта камерная история, созданная на основе реальных событий и воспоминаний режиссера, полностью лишена героизации и пафоса. "Военно-полевой роман" – первый и единственный украинский советский фильм, который номинировался на "Оскар". В 1984 году лента попала и в основной конкурс Берлинского кинофестиваля, на котором исполнительница одной из главных ролей Инна Чурикова получила "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль. В СССР фильм стал одним из лидеров проката – его посмотрели более 15 млн. зрителей.

Мастерски сделанная абсурдистская комедия с элементами детектива – "Настройщик" 2004 года. Кира Муратова в только ей присущей манере нарушает имеющиеся кинематографические и художественные законы и превращает сатирическую криминальную драму в экзистенциальную историю о человеческих отношениях и социальных и экономических условностях. Мошенник-музыкант ради любимой, которая не привыкла себе ни в чем отказывать, планирует аферу. Он хочет обокрасть двух обеспеченных женщин бальзаковского возраста. Чтобы поближе с ними познакомиться, вызвать доверие и попасть в их дом, обставленный дорогими вещами, молодой человек предлагает свои услуги настройщика. Фильмы Киры Муратовой уже несколько лет подряд представлены в программе Одесского международного кинофестиваля. Киношедевры режиссера, которая ушла из жизни в прошлом году, смело можно отнести к наследию мирового кино.

Напомним, на Одесском международном кинофестивале 2019 состоится мировая премьера фильма "Черкассы" режиссера Тимура Ященко.

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